El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, socios del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar, se reunirán este martes para hablar sobre defensa antes del encuentro con los grupos parlamentarios del próximo jueves y después de que esta asegurara que aumentar el gasto militar no arregla nada.

Sánchez y Díaz se reunirán para hablar sobre defensa, antes de la ronda de reuniones de Sánchez del jueves con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, a raíz de la petición del presidente del Ejecutivo de hacer un esfuerzo para llegar al 2 % del PIB en este tipo de gasto antes de 2029, la fecha inicial establecida, ante el nuevo contexto internacional.

Desde Bruselas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido poner el foco no en el aumento del gasto militar sino en qué política de defensa se va a practicar en España: «No arreglamos nada por subir el presupuesto militar. No se arregla nada». Mientras, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido un modelo de defensa europeo «autónomo» y «disuasorio» y no ha rechazado expresamente un aumento de gasto en esta materia, pero ha pedido que se haga «siempre a escala europea» y con recursos nuevos, y no a costa de «recortes de políticas nacionales».

No obstante, la intención de Sumar es acudir al encuentro con Sánchez con una postura en defensa consensuada dentro del grupo parlamentario, y por ello tienen previsto celebrar antes una reunión de la denominada mesa de partidos que integran este espacio, reunión que ha solicitado formalmente el líder de IU, Antonio Maíllo.

Maíllo ha vuelto a dejar claro este lunes el rechazo de IU a aumentar el gasto en defensa, al avisar de que la paz no se logra con una «espiral belicista», al igual que lo ha hecho Podemos, partido integrado en el grupo mixto del Congreso. También el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado que su formación presentará una proposición no de ley en el Congreso para pedir al Gobierno que someta a votación en la cámara cualquier posible aumento del gasto en defensa y solicitar además la salida de España de la OTAN.

En su comparecencia ante los medios, Fernández se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «señor de la guerra». Una reunión la del jueves en la que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no piensa dar «un cheque en blanco» a Pedro Sánchez, ha dicho la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, que espera que este encuentro no sea «un paripé de cara a la galería». «Posiblemente esté planteándose las reuniones del próximo jueves como un absoluto paripé de cara a la galería», ha dicho Gamarra, quien ha instado al presidente a que adelante el contenido de la cita y sus propuestas en materia de seguridad internacional antes de posicionarse sobre cuál será la postura del PP.

Por otra parte, desde ERC, el vicesecretario general de Comunicación, Isaac Albert, ha apostado por que la Unión Europea «coordine» el gasto en defensa en lugar de incrementarlo, a la vez que se ha opuesto a que un aumento en este ámbito repercuta en una menor inversión en políticas sociales. No ha avanzado su postura el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi , quien destaca el contexto que existe de «apuesta clara por eso que denominan el rearme europeo, una apuesta clara por rearmar y por apostar por la industria militar» y ha indicado que fijarán su posición tras la reunión con Sánchez.

Y la presidenta del grupo de Comuns, Jéssica Albiach, ha llamado a establecer una mayor «coordinación» entre los 27 Estados de la Unión Europea en materia de defensa en vez de incrementar el gasto militar. Además de reuniones con los grupos parlamentarios en España, Sánchez se encontrará esta semana con los presidentes de Finlandia y Luxemburgo, Petteri Orpo y Luc Frieden, para abordar la seguridad en Europa y la guerra en Ucrania, asuntos que tratará igualmente con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.