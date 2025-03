Meri, Trini, Laura, Kasandra, Mirabelle, Clara, Rosa y Lola tienen diferentes oficios y un denominador común: su vida cambió el pasado mes de octubre debido a las inundaciones provocadas por la dana que afectó principalmente a la provincia de Valencia. En este 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora, unen sus voces para recordar lo ocurrido y poner en valor la importancia de la mujer en la sociedad.

Trini Martínez (52 años) es auxiliar de ayuda a domicilio. El día de la dana se encontraba en Alfafar haciendo una suplencia. «Y esa tarde no tenía nada que hacer y se trataba de una persona con demencia, no la puedes dejar sola», relata. Sin embargo, todo cambió «en cuestión de momentos», pues había tal cantidad de agua que era imposible salir a la calle.

En ese momento su voz se quiebra, al recordar esas primeras horas, donde sólo existía la luz de las velas. Con ayuda de unas chicas y su entrenador que se refugiaron en el bloque cuando empezó a llover, pudieron evacuar a la gente que vivía en la planta baja. «Por suerte pudimos sacarlos a todos, vivos», subraya, ya que una de esas viviendas se inundó y no pudieron abrir la puerta para sacar a sus ocupantes «hasta las cuatro de la mañana».

«Aquella noche hicimos piña, la gente bajaba mantas para que otros entraran en calor, se hicieron camas en el suelo para poder descansar. Había pocos recursos pero todo el mundo quería ofrecer lo que tuviera a mano para ayudar», destaca. En cualquier caso, califica aquella noche como «horrorosa» pues estaban «pendientes de que el agua no llegara al primer piso».

Trini, que no ha podido regresar a la zona afectada porque reconoce que sólo le sale «llorar de recordar lo vivido», afirma que, cuando llegó la luz del día, se sentía «como si estuviese en un videojuego». La mujer regresó andando a Valencia, un camino que hizo «llorando». Por todo ello, en la antesala de este 8M, Trini hace un llamamiento «a no dejar de luchar, avanzar, porque, pase lo que pase, siempre hay alguien a quién ayudar».

Meri García tiene 36 años y ha vivido en Catarroja (Valencia) «toda la vida», una de las zonas más asoladas por la dana del 29 de octubre que causó más de 200 víctimas mortales. Su padre fue una de estas víctimas y, desde entonces, como afirma a Europa Press, su vida «es luchar» para que se investigue lo ocurrido y se haga «justicia» con la memoria de los fallecidos.

Impulsora de una campaña de firmas en Change.org --que ya lleva reunidas más de 150.000--, lamenta que ningún político se haya puesto en contacto con los afectados, ni a nivel local, autonómico o central. «Como ya no se sale en la tele, se quiere tapar desde todos los niveles», denuncia, para lamentar que los afectados no pueden pasar «un luto normal».

Por todo ello, avanza que volverán este mes de marzo al Congreso, con «más firmas» y para exigir responsabilidades e información ante lo sucedido. «Mi vida ahora es luchar, no puedo hacer otra cosa, esclarecer qué ha pasado», insiste.

También vive en Catarroja Laura Bellés, actriz y creadora en la compañía 'Unaovarias'. «Aún estamos verbalizando lo ocurrido pero todavía no puedo plasmarlo», reconoce a Europa Press al recordar aquel día, en el que ella estaba trabajando online mientras se estaba desbordando el barranco.

Al hablar de aquella primera noche, Laura afirma que fue «muy dura, sobre todo por el sonido». Al amanecer, llegó «el peor momento». «Ahí vimos el destrozo, todas las calles bloqueadas, el olor a gasolina de los coches destrozados, el incendio de una casa... Era como estar en una película pero nadie nos venía a rescatar ni había nadie a quién preguntar», relata.

Tras lo ocurrido, ella y su pareja reaccionaron de «una manera muy errática» y se fueron con una mochila a Valencia, donde viven los padres de ella. «Cuando llegamos a Valencia y vimos la normalidad, fue la primera vez que lloramos porque a pocos kilómetros todo era muy diferente», recuerda. Finalmente, al mes regresaron definitivamente a su domicilio pues tenían «el sentimiento y la necesidad de estar allí, y seguir ayudando en lo que pudiéramos», asevera.

A raíz de lo vivido, Laura destaca la movilización «espectacular» de las asociaciones, sobre todo en su caso, con las que más contacto tiene, las dedicadas a las artes escénicas, para ofrecer su ayuda a los artistas afectados.

Tampoco ha sido fácil rememorar lo ocurrido para Kasandra Moreno, mujer y emprendedora de 30 años, que hace cinco puso en marcha una tienda online de venta de «primeras marcas conocidas a precios reducidos», como cuenta ilusionada. Tenía un local alquilado que acababa de reformar. Un sueño que se llevó el agua y el barro originados por la dana. «En quince minutos, la vida se fue al garete», relata a Europa Press.

«He tenido unas pérdidas enormes porque ya había comprado toda la campaña de Navidad pues hago las compras al por mayor. Y la campaña de Navidad es la que me salva todo el año. Habría invertido unos 30.000 euros y sólo he recibido ayudas por valor de 8.000. ¿Cómo puedo reconstruir con eso una empresa en la que llevo trabajando cinco años?», denuncia.

A su juicio, «no es sólo el dinero invertido perdido sino también las horas». Añade que ha necesitado ayuda psicológica porque «en un momento» le cambió la vida. Cuando empezó a llover, fue con su madre al local, que está frente a su domicilio, pero «en tres minutos empezó a subir el agua muy rápido». «Si me quedo dentro salvando el género, hoy no lo estaría contando», asegura la joven, que augura que se recompondrá y «saldrá delante». En este punto, lamenta que «la sensación de abandono sea total» y enfatiza en que ha tenido que seguir pagando sus cuotas mensuales de autónomos.

«No hay que perder la fe»

A pocos días de la celebración de este 8M, Kasandra hace un llamamiento a las mujeres emprendedoras «para que nunca pierdan la fe». «Nunca es tarde, podemos construir algo si no nos lo proponemos aunque dan ganas de tirar la toalla. Pero si se tiene un deseo, uno positivo, les animo a que lo hagan», asevera.

Clara Sánchez (41 años), vive en Sot de Chera, en la serranía de Valencia, con su marido y sus tres hijas, de 13, 12 y 3 años. Debido a la dana, perdió su casa, que se «tragó la montaña» y la granja de animales que tenían «como hobbie». «Ahora no hay nada y por suerte lo podemos contar», apostilla.

Una de esas personas que ofreció auxilio en los primeros momentos de la dana es la estudiante Lola Bolinches (22 años). «Todos queríamos ayudar pero no sabíamos cómo», rememora para contar cómo acudió a las zonas afectadas para ayudar a otros compañeros, atravesando zonas «donde no llegaban ayuda y no había casi voluntarios».

Su testimonio se une al de Rosa Barbadillo, voluntaria de la Asamblea Local de l'Alcúdia. A sus 57 años, hace habitualmente labores de voluntariado. «La gente estaba en shock, luego muchos se derrumbaron». Por este motivo, defiende que este 8M habría que poner en valor «el papel de las mujeres, pilar primodial de las familias».

Es el caso de Mirabelle, de 29 años, quién llegó a Valencia procedente de Camerún a bordo del 'Aquarius', el buque que desembarcó el 17 de junio de 2018 en el Puerto de Valencia a los 629 migrantes que llevaba a bordo, rescatados frente a la costa de Libia y tras semanas a la deriva por el Mediterráneo por la negativa de varios países a ofrecerles un puerto seguro.

En estos años en España, dice que ha sufrido episodios de racismo pero destaca que ha podido traer a sus hijos al país. «Todo lo que hago es por ellos», argumenta. Al ser preguntada por su percepción del 8M, afirma que en España «es más libre». «Lo veo mejor que en mi país: aquí puedo hablar, trabajar, decidir».

Estos testimonios forman parte de una serie de perfiles recogidos por Europa Press por el 8 de Marzo, que este año se centra en mujeres que han sufrido la dana que afectó principalmente a Valencia el pasado octubre.