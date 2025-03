Adeslas y Asisa serán finalmente las dos únicas aseguradoras que prestarán asistencia sanitaria privada a los funcionarios adscritos a Muface, según la documentación remitida por la mutualidad al Portal de Contratación del Estado consultada por Europa Press.

La apertura de las ofertas estaba prevista para las 10.15 horas, pero el acta de la sesión no se ha publicado hasta ocho horas más tarde. Finalmente, DKV no ha acudido al concierto. La aseguradora no había informado previamente de su decisión, como sí habían hecho Adeslas y Asisa, confirmando hace días que asistirían al concierto.

La mesa de contratación de Muface ha indicado que Asisa ha presentado correctamente toda la documentación. En cambio, ha indicado que Adeslas debe subsanar ciertos documentos sobre el pago de cotizaciones a Seguridad Social e impuestos. Según los últimos datos disponibles, de cierre de 2023, un total de 199.619 beneficiarios de Muface habían elegido DKV como su aseguradora para recibir asistencia sanitaria. Estos funcionarios y sus familiares deberán elegir ahora si se suman a Adeslas, Asisa o el Sistema Nacional de Salud.

El concierto abarca a 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. El 65% de los titulares son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.