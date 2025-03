El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este miércoles en el Congreso que no conoce ninguna operación Cataluña ni ninguna trama parapolicial, ni tampoco el espionaje a dirigentes de Podemos, pero sí las actuaciones y condenas de políticos catalanes que «vulneraron» la ley y la Constitución.

Rajoy, que fue presidente entre 2011 y 2018, es uno de los protagonistas junto con su exministro del Interior Jorge Fernández Díaz de la décima sesión de comparecencias de la comisión parlamentaria sobre la supuesta existencia de una trama parapolicial creada bajo su Gobierno para dañar a políticos independentistas catalanes.

El expresidente Rajoy, ante la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña: "Con franqueza; no tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en espiarles a ustedes porque no me parece que sean importantes para mi vida (…) Nunca he tenido conocimiento de esos hechos" pic.twitter.com/NgaI7hej2N — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 5, 2025

Antes de someterse a las preguntas de los diputados, Rajoy ha querido dejar claro «algunas consideraciones» iniciales, en las que ha reiterado que de lo que sí puede informar a los grupos es de las actuaciones que propiciaron la puesta en marcha en octubre de 2017 del artículo 155 de la Constitución tras la convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña.

El expresidente del Gobierno ha protagonizado un intenso cruce con la dirigente de Podemos, Ione Belarra. Rajoy ha afirmado ante la comisión de investigación: «Con franqueza; no tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en espiarles a ustedes porque no me parece que sean importantes para mi vida (…) Nunca he tenido conocimiento de esos hechos».

«Yo no tendría ni tengo ningún interés en hacer ninguna inspección sobre ustedes porque no me parecen tan importantes para mi vida», ha respondido Rajoy, haciendo gala de la sorna que le caracteriza y de la que ha echado mano en distintas ocasiones durante el interrogatorio. También ha dicho que la policía «ha desmentido» las acusaciones de 'espionaje' de los 'morados'. «Yo creo más a la Policía que a su grupo parlamentario que, además, no son ni grupo», le ha soltado a Belarra, quien le ha replicado que estaba basando sus acusaciones en informes policiales.

El expresidente ha subrayado varias veces que «jamás» ha tenido conocimiento de esas búsquedas policiales. «Niego que el Gobierno haya dado alguna instrucción a nadie para espiarles a ustedes», ha enfatizado, lo que ha llevado a Belarra a recriminarle su «gracejo» y a incidir en que, desde su punto de vista, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez no pudieron ordenar esas búsquedas o «montaran» el llamado 'informe PISA' sin que Rajoy lo supiera.

«¿Usted se cree que somos tontos?», le ha añadido la diputada. «No voy a responderle, no se trata de generar aquí mal ambiente», ha ironizado, recalcando que no conoce los informes policiales a los que aludía Belarra y que a él lo que le importa son «las sentencias de los tribunales», por lo que habrá que esperar a las mismas. A cambio Belarra se ha referido entonces a la condena al PP a título lucrativo por la trama 'Gürtel', ha acusado a «M. Rajoy» de haber cobrado «373.000 euros en efectivo de la 'caja b' del PP» y le ha definido como «el presidente del Gobierno más corrupto de España».