El secretario general de Junts (JxCat), Jordi Turull, ha asegurado este miércoles que Podemos «no puede votar en contra, de ninguna manera» a la ley orgánica que delega a Cataluña las competencias en materia de inmigración.

«Cuando se lean la ley no pueden votar en contra de ninguna manera, a no ser que tengan una concepción del Estado igual que la de Vox», ha dicho en declaraciones a RAC1 un día después de que el PSOE y JxCat registraran en el Congreso esta ley orgánica, que delega a la Generalitat las competencias en inmigración, entre ellas las devoluciones de extranjeros.

Al conocerse el acuerdo, la líder de Podemos, Ione Belarra, rechazó esta proposición de ley orgánica y tachó a Junts de «partido antiinmigración», por lo que se complica la aprobación de la norma en el Congreso si los cuatro diputados de la formación morada votan en contra.

«Cuando oí a Belarra pensaba que era un 'meme' hecho con inteligencia artificial», ha reconocido Turull, que ha dicho quedarse «perplejo» con la negativa de Podemos, a los que ha acusado de «no leerse la ley» ni las ponencias políticas que Junts aprobó en su último congreso.

Para Turull, las acusaciones de «racismo» a quienes «intentan abordar un problema como el reto demográfico» sólo sirven para «alimentar a la extrema derecha».

«Sabíamos que este acuerdo no le gustaría a la extrema derecha ni a la extrema izquierda. Esperaba que Belarra estaría un poco más documentada», ha señalado el secretario general de Junts, que ha revelado que mandó un mensaje a la líder de Podemos y que todavía no le ha respondido. Turull se ha preguntado, asimismo, si la negativa de Belarra no corresponde a una voluntad «de despistar la tensión de problemas que tiene su partido hacia otras cosas».