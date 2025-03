El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España «no tiene ningún problema» con enviar tropas al exterior, pero en estos momentos en Ucrania «el esfuerzo todavía es ante todo político y diplomático» para asegurar una paz justa y duradera y no un mero alto el fuego temporal.

Albares, en sendas entrevistas en Tele 5 y RNE, ha reiterado que nuestro país «nunca ha dado la espalda a ninguna misión verdaderamente de paz», pero ha recordado que en Ucrania todavía no hay paz y además no está claro lo que significa la paz para algunos, advirtiendo de que ésta no puede interpretarse como un paréntesis «que permita al agresor tomarse un respiro para volver a agredir».

Sobre la posibilidad de incrementar el gasto en defensa como promueve la presidenta europea, Ursula von der Leyen, el jefe de la diplomacia española ha explicado que España está comprometida con llegar al 2 % del PIB en inversión militar en 2029, pero si ahora hay una amenaza de seguridad para Europa que requiere incrementar ese gasto «de manera muy rápida», por ejemplo en un año, todos los países necesitan «mutualizar» es gasto y que sea una financiación europea.

Ha señalado que la reunión de ayer en Londres, auspiciada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y de la que Sánchez salió evitando pronunciarse sobre los puntos concretos del plan de paz, fue muy positiva y ha señalado que la posición del presidente es clara en favor de la paz, pero hay que estar seguros de que todos dan «el mismo contenido a la palabra paz». Se ha referido así a la propuesta anunciada ayer por Starmer de trabajar con Kiev junto con Francia y algún otro país europeo, en un plan de paz que se abordará posteriormente con Estados Unidos.

«Una cosa es un paz justa y duradera y otra un alto el fuego que se cronifique, y eso sería peligrosísimo para Europa», ha avisado el ministro al señalar que una vez que se estudien las garantías para lograr que esa paz sea justa y duradera se verá cuáles son los instrumentos para garantizarla.

Además, ha recalcado que ante este «giro histórico» del mundo, los europeos tienen que analizar también qué necesitan para apuntalar su seguridad y eso supone capacidades militares, volviendo a abogar por un pilar de defensa europeo«, pero también otras cosas. Hay que asegurar la competitividad de las empresas, los flujos energéticos, de alimentos y medicinas, ha recalcado Albares, así como garantizar el mercado único frente a cualquier ataque arancelario: «Ante todo eso tenemos que movilizarnos inmediatamente».