La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha confirmado que se reunirá con el síndic de Compromís, Joan Baldoví, para discutir sobre una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, si bien ha recordado que «no dan los números» y que en todo caso serviría de manera «simbólica».

«He recibido un mensaje del señor Baldoví y sí, me reuniré con él», ha confirmado la líder de los socialistas valencianos en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, donde ha dejado claro que en todo caso no está en sus manos destituir al señor Mazón, ya que no les dan los votos y que la decisión depende del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Morant ha insistido en que es el PP el que «tiene que mover ficha» y que incluso ha ofrecido los votos del PSPV para que «Feijóo destituyera a Mazón», pero «no lo han hecho».

En cambio, han repetido «esa mayoría indecente» de PP y Vox que mantiene a Mazón al frente de la Generalitat. Dicho esto, y tras rechazar la opción de buscar los votos de Vox para que prosperara una moción de censura, se ha mostrado abierta a que «simbólicamente» se fuerce a todos los partidos a retratarse en una sesión parlamentaria y decidan «si están con Mazón o con los valencianos».

Por su parte el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha negado este viernes que exista un debate en el partido sobre la continuidad como presidente de la Comunidad Valenciana de Mazón, apuntando que es «el único que está dando la cara y todas las explicaciones».

Así se ha pronunciado Bendodo, en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, con motivo de su asistencia al acto institucional que se celebra en el Teatro de la Maestranza por el Día de Andalucía. «Es el único que está dando la cara, está dando todas las explicaciones y está liderando la reconstrucción, que es lo que necesita Valencia», ha señalado Bendodo, apuntando que «ojalá otros dirigentes políticos, ya sea de la propia Delegación del gobierno o el presidente de la nación o algún ministro, dirán la cara como lo está dando el presidente Mazón». Ha manifestado que el presidente valenciano está «trabajando en la reconstrucción y está en la calle, escuchando a la gente y dando solución a los problemas».