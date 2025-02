Los testimonios de familiares de víctimas y afectados por la dana prestados ante la Guardia Civil y en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) revelan que muchos fallecimientos como consecuencia de la riada se produjeron antes de que se enviase el SMS de la alerta, a las 20.12 horas de ese día 29 de octubre.

Así se desprende de los testimonios recogidos en el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se incluyen las comparecencias efectuadas por familiares de fallecidos tanto ante la Guardia Civil como en vía judicial para denunciar la muerte de sus allegados o personarse en el procedimiento. La dana dejó 224 víctimas mortales, tres desaparecidos que ya se pueden dar formalmente por fallecidos, y pérdidas materiales millonarias.

La mayoría de testimonios ante la Guardia Civil se producen a partir del día 31 de octubre, cuando se localizan los cadáveres de sus familiares. Es el caso una mujer que comunica que su marido, de Benetússer, falleció el día 29. Narra cómo sobre las 20 horas escucharon desde su casa a gente gritando y su marido, al ser policía, bajó al garaje para ayudar a la gente que estaba allí. Entraba agua y su marido, según narra en su denuncia, estuvo ayudando a la gente hasta que una furgoneta arrastrada por el agua echó la puerta del garaje abajo y entró toda el agua de repente.

Se inundó todo el garaje y su marido no salió. No pudieron acceder al garaje hasta el día siguiente, cuando llegó la UME y la Guardia Civil. Había varios fallecidos, entre ellos su marido. Otra mujer denuncia el fallecimiento de su padre, de 74 años, en Catarroja. Explica que el día de la inundación, su padre bajó al garaje subterráneo del edificio a ver si podía sacar el coche. Cree que eran sobre las 19 horas. Bajaron varios vecinos y algunos pudieron sacar los vehículos pero los vecinos dijeron a la afectada que su padre se había quedado en la rampa dentro del coche.

La UME estuvo trabajando en el garaje y encontraron el cuerpo de su padre en el garaje, fuera del coche. Otra persona denuncia el fallecimiento de su padre en Massanassa. Indica a la Guardia Civil que el martes, 29 de octubre, sobre las 18.15 horas, sus padres bajaron al garaje para sacar su vehículo. Una vez dentro fueron sorprendidos por una riada de agua y ya no pudieron salir. Ambos se mantuvieron sujetos a una barandilla de la rampa para no ser arrastrados por la corriente. En un momento dado, su padre, quien se encontraba junto a su madre, sufrió un desvanecimiento y llegó un momento en que su madre no puso sujetar más a su marido, que fue llevado por la corriente. Su madre, según su relato, permaneció sujeta a la barandilla hasta que fue socorrida por los vecinos ocho horas más tarde.

Su padre fue localizado el día 31 por la Policía Local de Massanassa. Otra persona también comunica el falllecimiento de su madre, en Catarroja. Afirma que a las 19.10 horas aproximadamente llamó al teléfono de la mujer que cuidaba a su madre en el domicilio de esta, en Catarroja, para decirle que el barranco del Poyo se había desbordado y que se estaba inundando la rambla, para prevenirla. Minutos más tarde, la cuidadora le pasó un vídeo al teléfono de la declarante para que viera que ya estaba entrando el agua en la vivienda.

Pasados unos minutos, la cuidadora le volvió a llamar para pedir auxilio y le dijo gritando que su madre se había ahogado y que ella se iba a ahogar también si no se ponía a salvo. Sobre las 5 horas, cuando bajó el nivel del agua en las calles y la declarante vio que ya podía salir de casa, se dirigió junto a su marido a casa de su madre y allí fue cuando vieron a su madre que había fallecido ahogada y finalmente consiguieron sacarla. Tenía 91 años. Otro testimonio comunica el fallecimiento de su hermano, algo de lo que le informó su hermana, con quien convivía la víctima. Se produjo cuando el hermano fue a mover el coche en el garaje de su domicilio y su hermana ya no supo nada más de él.

Otra persona denunció ante la Guardia Civil el fallecimiento de su padre, con quien mantuvo una última comunicación el día 29, sobre las 19.30 horas, cuando la manifestante le llamó para avisarle de que había inundaciones. Su padre, por teléfono, le dijo que solo había cuatro dedos de agua, pero que de repente se cortó la comunicación y no supo ya nada más de él.

Fue al día siguiente cuando la manifestante y su marido encontraron el cadáver en la planta baja donde vivía, un bungalow en Catarroja. Otra persona comunicó el fallecimiento de su padre y manifestó que el día de la dana, a las 19 horas aproximadamente, al ver que llovía, una vecina le dijo al padre que bajaran a la planta -1 del garaje del edificio de Catarroja a retirar los vehículos antes de que se inundaran. Cuando se encontraban allí, se empezó a inundar el garaje y el padre del declarante decidió salir por la rampa pero resbaló y se lo llevó la fuerza del agua.