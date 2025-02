La dirección nacional del PP mantiene su respaldo al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y no considera que haya cambiado de versión al sostener que el día de la dana, el pasado de 29 de octubre, llegó al Cecopi a las 20.28, cuando en otras ocasiones dijo que llegó pasadas las siete de la tarde. Fuentes de la dirección nacional del PP han negado que Mazón dijera que llegó antes del envío de la alerta a la ciudadanía, que se lanzó a las 20.11 horas, y por tanto comparten lo dicho por el president sobre que no ha cambiado de versión, además de destacar que éste no es miembro del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El presidente de la Generalitat Valenciana ha afirmado este miércoles, en declaraciones a los periodistas desde Valencia: «no entiendo lo del cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20.28 son después de las siete y media. Eso es fáctico ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en Les Corts Valencianes. Siempre dije lo mismo, no he cambiado de versión jamás». «No hay novedades», han indicado fuentes de Génova acerca de la posición del partido y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, respecto a la continuidad de Mazón y al respaldo que le da su partido. Desde la dirección indican que la postura sigue siendo la expresada por Núñez Feijóo el pasado lunes, en una entrevista en Telecinco, en la que afirmó que el PP tomará la decisión «más oportuna» respecto a la continuidad de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana porque a su partido le interesa «volver a gobernar en Valencia». Recuerdan además las mismas fuentes que fue Mazón quien ligó su futuro político a la tarea de reconstrucción tras la catástrofe. Noticias relacionadas Morant acusa a Mazón de dejación de funciones: «No soportamos más mentiras» Más noticias relacionadas Contra el respaldo dado por Feijóo a Mazón han cargado este miércoles desde el PSOE y desde Sumar. Los socialistas han señalado que el líder del PP ha ligado su «destino político» al de Mazón y no es «digno de ninguna confianza por mantener la suya propia en una persona a la que señala la mentira y la negligencia». Sumar, en boca de su portavoz, el ministro Ernest Urtasun, ha pedido responsabilidades a Feijóo «por haber estado encubriendo» a Mazón, al que consideran un «mentiroso compulsivo». Por su parte Sumar, Compromís y ERC han exigido la dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tras conocerse que el día que golpeó la dana a la comunidad llegó al Cecopi a las 20.28 horas y que la alarma al móvil de la población le sonó llegando a este órgano. Además, han acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber estado «encubriendo a un mentiroso compulsivo» y ser responsable de la «vergüenza» que supone que Mazón siga el frente del Ejecutivo autonómico. La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha lanzado que Mazón, con esta versión, trata de tomar «por imbéciles» a los ciudadanos y sigue «mintiendo», dado que en sede parlamentario dijo que estaba en el Cecopi sobre las siete de la tarde. En contraposición, ha relatado que existen mensajes de la exvicepresidenta Teresa Ribera que pide contactar con Mazón y este le dice que no tiene cobertura y que estaba en este órgano sobre las 20.30 horas del día 29 de octubre. En todo caso, Micó ha apuntado que se podía participar en el Cecopi de forma telemática y que, por tanto, se sigue sin saber «dónde estaba» el presidente de la Generalitat valenciana cuando la gente se estaba «ahogando». Para Micó, Mazón ya ha asumido que la «culpabilidad» por las muertes provocadas por la dana es suya y ha sentenciado que, tras cuatro meses desde del impacto del temporal, el PP haya entrado en una «lucha cainita» por ver quien asume la responsabilidad de esta tragedia. La diputada de Compromís también ha lanzado que la responsabilidad ya no recae solo en el PP valenciano sino en Feijóo, que debería exigir a Mazón que se fuera «a su casa». «Mazón es culpable, Vox es cómplice y Feijóo responsable de esta vergüenza», ha zanjado. A su vez, Micó ha instado de nuevo al PSOE valenciano a que, junto a Compromís, impulsen una moción de censura a Mazón para demostrar que existe una «alternativa real y digna» de gobierno para la comunidad.