Vox ha asegurado que «hay más de 500 sentencias en favor del derecho a escolarizar el español que no se cumplen» a lo que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha respondido afirmando que «no existe ningún problema» con las lenguas del Estado.

Así lo han planteado durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, donde Pilar Alegría ha puesto de manifiesto que el Ministerio de Educación, «por supuesto», va a defender «el castellano y el resto de lenguas oficiales que recoge, que reconoce y que respeta» la Constitución. En este escenario, Alegría ha reprochado al diputado mallorquín de Vox, Jorge Campos, que «fueron sus votos» los que en la Comunidad de Madrid «permitieron poner la Oficina del Español».

«¿Y sabe cuánto duró ese chiringuito? ¡Tres años, señor Campos! ¡Tres años!», ha apostillado. En la réplica, el parlamentario de Vox ha señalado que «en 2021, en esta Cámara, tras la sentencia que obligaba a dar al menos un ridículo 25 % de clases en español en Cataluña», Alegría «dijo que las sentencias eran de obligado cumplimiento». «Pues han pasado cuatro años y, como era de esperar, los separatistas y el Gobierno de su partido no han cumplido la sentencia», ha manifestado. Para el diputado de Vox, «lo más grave» es que «no son ni una ni dos las sentencias que no se cumplen y no afectan solo a Cataluña».

«Es que hay más de 500 sentencias en favor del derecho a escolarizar el español que no se cumplen. Solo de los tribunales superiores de justicia son más de 500, señora ministra: 173 en Cataluña, 201 en el País Vasco, 28 en la Comunidad Valenciana, 37 en Navarra, 111 en Galicia y 41 en Baleares», ha enumerado. «No se puede escolarizar en español en España, señora Alegría, porque no se cumple la Constitución, no se cumple la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional, de los tribunales superiores de justicia. Y usted y su gobierno son los responsables, su gobierno, todos los anteriores y los autonómicos, los del Partido Popular y los del Partido Socialista. Son los responsables», ha subrayado Campos.

El diputado ha acusado a todos los gobiernos de PP y PSOE de ser «los responsables de la utilización política de las lenguas regionales como armas de destrucción masiva de derechos y libertades, de ser utilizadas como arma de represión social, de adoctrinamiento en el odio a España y de la bajada del nivel académico de los alumnos». «Su dejación de funciones permite, por ejemplo, que esos pocos niños en Baleares que pueden elegir español sean considerados alumnos con necesidades especiales. Un señalamiento infame, señora ministra», ha manifestado, para después añadir que Vox va a defender el español y a los españoles.

Según ha contestado la ministra, «se nota perfectamente» que los miembros de Vox «desprecian todo aquello que ignoran» y, «como ignoran la realidad y la diversidad de España, directamente la desprecian». Para Alegría, «deberían tomarse la molestia de respetar» la Constitución, patrimonio cultural y la historia de España. «Porque eso también es patriotismo, señor Campos», ha remachado. Asimismo, Pilar Alegría ha afirmado que Vox necesita «siempre vivir en el constante y en el continuo conflicto».

«Cuando ese conflicto desaparece, ustedes sencillamente se quedan en nada», ha señalado, al tiempo que ha declarado que en España «no existe ningún problema ni con el catalán, ni con el euskera, ni con el gallego, ni con el castellano». «Ningún problema. ¿Sabe cuál es el problema que existe en nuestro país? La ignorancia que ustedes alimentan. El desprecio que ustedes muestran sobre la educación y el populismo barato que ustedes rezuman. Así que abandonen, señor Campos, ese patriotismo de pacotilla que exportan. Porque este país, España, no necesita ser salvado de ustedes. Lo que necesita es que sea salvado de ustedes», ha zanjado la ministra.