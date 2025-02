El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este miércoles la condonación de la deuda propuesta por el Ministerio de Hacienda como «un gran paso hacia adelante», pero ha pedido que sea «equitativa» para el conjunto de las comunidades autónomas, en función de su realidad.

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, Urtasun ha asegurado que «las bolsas de deuda que hay en las comunidades autónomas» es un «problema generado en su día por la austeridad aplicada por el PP» pero que el actual Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho, «está empezando a resolver».

En este sentido, ha comentado que la propuesta de condonar a todos los territorios 83.000 millones de euros de la deuda autonómica que ha hecho el Ministerio de Hacienda, y que aprobará previsiblemente este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera pese al rechazo de las comunidades gobernadas por el PP, es «un gran paso hacia adelante».

No obstante, ha señalado que esta condonación de deuda debe ser «equitativa para el conjunto de comunidades autónomas» ya que, ha añadido, «la fórmula que le vale Cataluña con el 20 por % del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) quizá no es la misma para otras comunidades autónomas que, por ejemplo, no tienen endeudamiento FLA».

Urtasun ha pedido también que la condonación de deuda esté condicionada a que «no se bajen los impuestos a determinadas rentas en nuestro país», en referencia a los más adinerados, y ha exigido también actualizar un sistema de financiación autonómica «completamente caduco». Sobre todo, ha apuntado, en comunidades autónomas «que están particularmente infranfinanciadas» como la valenciana.