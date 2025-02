La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado este miércoles al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, de una «absoluta» dejación de funciones, tras conocerse que el día de la dana llegó al Cecopi a las 20:28 horas, después de enviarse la alerta a la población.

«Lo que se hizo es una absoluta dejación de funciones, lo que se hizo fue actuar con absoluta irresponsabilidad y lo peor de todo es que el señor Mazón dice que no tenía por qué haber estado (...) Ya no soportamos más mentiras», ha sentenciado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press. En este sentido, ha asegurado que Mazón «siempre se ha puesto él por delante» y que «ha querido ser la víctima de la dana».

Para la dirigente socialista, el 'president' «debería haber dimitido ya el primer día» y ha afirmado que como consecuencia de no haberlo hecho, «los valencianos no le soportan y él lo sabe». «Me pongo en la piel de los familiares de las personas fallecidas que están desesperadas, que seguramente han pasado por la peor tragedia de sus vidas y que no soportan ya más mentiras del máximo responsable de esta tragedia que es el señor Mazón y su consejo», ha declarado.