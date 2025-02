La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de encabezar un Ejecutivo «débil» que no hace políticas sociales y le ha dicho que, si sigue con esta actitud, será «el único responsable de que entren los fascistas en Moncloa».

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Belarra le ha reprochado a Sánchez que está «en una situación muy cómoda» desde que «expulsó a Podemos del Gobierno» en esta legislatura, donde los socialistas gobiernan en coalición con Sumar, y le ha preguntado si «piensa abordar las transformaciones sociales, políticas y económicas que necesita el país».

«Tiene un Gobierno en el que ya solo manda usted, pero es que además ha encontrado en Junts y en el PNV una excusa magnífica para no hacer ninguna de las cosas que no quiere hacer», ha asegurado. En este sentido, le ha preguntado si «le ha obligado Junts a comprometerse con el fascista de Trump, con la OTAN y con los Estados Unidos de América a un aumento sin precedentes del gasto militar hasta alcanzar el 2 % del PIB» o si Junts le ha obligado «a no mover un solo dedo por el problema de la vivienda, a meter el feminismo en un cajón y a no remunerar los permisos de cuidados de ocho semanas».

«La excusa de Junts se agota. Cuando ustedes quieren hacer algo, lo hacen. Lo han demostrado con la moción de confianza. Han conseguido que Junts la retire porque no les gustaba», ha añadido. Belarra ha asegurado que Sánchez encabeza «un Gobierno débil, que no gobierna e incapaz de aprobar presupuestos generales del Estado» y le ha pedido al presidente que «mire a Alemania y que vea lo que pasa cuando un gobierno no sigue el rumbo que tiene que seguir». «Usted va a ser el único responsable de que entren los fascistas en Moncloa», ha avisado.

Por su parte, Sánchez ha reconocido que queda «muchísima tarea por hacer», pero ha destacado medidas que asegura que no hubieran sido posibles con la derecha gobernando, como el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional o el impuesto a la banca.

Además, ha afirmado que su Gobierno está «aplicando la Ley de Vivienda», pero ha lamentado que «no se haya podido aprobar una ley del suelo que precisamente lo que hace es agilizar y dar seguridad jurídica a los operadores económicos». «Queremos seguir combatiendo la desigualdad y espero también poder contar con su grupo parlamentario para poder lograrlo», ha dicho el presidente del Gobierno, que ha subrayado que están «trabajando por la mayoría».