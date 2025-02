Meliá Hotels International ha vuelto a liderar la clasificación sectorial MERCO Talento como compañía turística con mayor capacidad de atraer y retener talento, una posición global que mejora con una escalada hasta llegar a ser la 13º mejor empresa de España.

De esta manera, la hotelera mallorquina revalida, un año más, su posición como marca empleadora líder del sector turismo en el país, de acuerdo con la última clasificación MERCO Talento, ha detallado la entidad este martes en una nota.

Esta clasificación está elaborada por el Monitor MERCO a partir del análisis de la opinión de más de 53.000 encuestas a diferentes colectivos como empleados, estudiantes o expertos en recursos humanos.

La empresa hotelera cuenta con el programa Travel for Good para impulsar su posicionamiento en sostenibilidad y la línea Good for Our People, dedicada a impulsar el talento de sus equipos y seguir mejorando la experiencia de estos dentro de la compañía.