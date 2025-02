El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha aplazado el interrogatorio a la empresaria Carmen Pano, que afirmó haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por indicación de Víctor de Aldama, por estar investigada en el caso Hidrocarburos y pendiente de comparecer en el Tribunal Supremo el próximo día 25.

Pano y su hija Leonor habían sido llamadas a declarar como testigos en esta causa a instancias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al admitir un recurso de una de las acusaciones populares, Iustitia Europa, contra la decisión del juez del caso Koldo, Ismael Moreno, de citarlas a declarar en esta causa.

Mientras se tramitaba ese recurso, ambas fueron detenidas en el caso Hidrocarburos y están citadas a declarar el próximo 19 de marzo, mientras que el Supremo las ha citado como testigos la próxima semana con la indicación de que vayan acompañadas de un abogado por si acaban imputadas en la ramificación del caso Koldo que se instruye en el alto tribunal.

Ante esta circunstancia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha observado que su declaración como testigo entraba en contradicción con su situación procesal y ha planteado este hecho a las partes personadas en la comparecencia, el fiscal anticorrupción y el abogado del PP, que es la acusación popular que agrupa a todas las que están personadas en esta causa, han informado fuentes jurídicas.

El fiscal del caso, Luis Pastor, ha interesado entonces el aplazamiento de esta diligencia a la espera de que se aclare su situación procesal en el Tribunal Supremo y que declaren en el caso Hidrocarburos, a lo que se ha adherido el PP, por lo que finalmente el magistrado ha optado por suspender el interrogatorio y aplazarlo sine die.

Mientras se resolvía el recurso que ha motivado su citación este martes como testigos, Pano y su hija fueron detenidas el 16 de diciembre en el caso de Hidrocarburos, por el que De Aldama estuvo en prisión, y horas después fueron puestas en libertad sin pasar a disposición judicial, si bien el juez que instruye esa causa, Santiago Pedraz, las ha citado en marzo como investigadas. Carmen Pano y su hija, administradora de la empresa Have Got Time, vinculada a los pagos del chalet en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz), con el que presuntamente fue premiado por la trama Koldo el exministro José Luis Ábalos, investigado en el Supremo, han acudido a la Audiencia Nacional acompañadas del abogado y exmagistrado de este tribunal Javier Gómez Bermúdez, si bien éste no las ha asistido ante el juez por haber sido citadas como testigo.

A la salida, el presidente de Iustitia Europa, Luis Pardo, y el abogado de la organización Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, -acusaciones populares en la causa- han destacado el interés de ambas en colaborar con la Justicia. Para el primero, «tienen una oportunidad» el 25 de febrero ante el Tribunal Supremo, donde está imputado Ábalos, «para corroborar y reafirmar ese acta notarial, donde afirmaban» que entregaron «esas bolsas de dinero en la sede» del PSOE. Tras confesar Pano en un medio digital esas supuestas entregas de dinero al PSOE, que después ratificó ante la Guardia Civil, De Aldama, según consta en el sumario de Hidrocarburos, le pidió explicaciones a finales de noviembre.

«Espero que tengas pruebas, Carmen», le dijo el comisionista en un mensaje de WhatsApp intervenido a Pano. Sobre esa conversación la Guardia Civil cree que de ella «no se desprende negación de este hecho» por parte de De Aldama, y que podría evidenciar su participación en lo relatado por Pano. Cuando declaró ante la UCO, Pano explicó que conocía a De Aldama porque mantuvo una relación con su hija, y que en 2020 le puso en contacto con Claudio Rivas, con quien el comisionista se asoció para la puesta en marcha de la trama de hidrocarburos.

A partir de esa fecha, Rivas hacía entrega a la empresaria de unos 100.000 euros semanales que después le llevaba a De Aldama. En el marco de esas entregas, el comisionista le pidió llevar en dos ocasiones 45.000 euros a la sede del PSOE y que lo hizo en la segunda planta a «un varón que no superaría los 40 años, pelo corto y un poco más alto que la dicente». Tras preguntarle si podía demostrar lo manifestado, Pano dijo que únicamente con «su palabra», si bien señaló que en esa época utilizaba uno de los móviles que le fueron intervenidos y quizá ahí hubiera «algún rastro de ello».