El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que es «impensable» a corto plazo que ningún país pueda aumentar los incrementos de gasto en defensa que está reclamando Estados Unidos, que incluso llegó a proponer hasta un 5 por ciento del PIB. Albares ha insistido en que España tiene el compromiso de alcanzar el 2 por ciento del PIB en 2029, tal como se acordó en la cumbre de la OTAN de Madrid, y el Gobierno está trabajando en ese objetivo, ha dicho en una rueda de prensa conjunta con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, en el Ministerio.

No obstante, ha señalado que hay que hacer una reflexión, que los europeos ya están haciendo ante estas nuevas exigencias de EE.UU. y ante lo que supone un «desafío claro» por parte de Rusia, y también hay que tener en cuenta -ha apuntado- las amenazas que provienen del sur. Si la amenaza -ha subrayado- tiene una escala europea «la respuesta a nivel de seguridad tiene que ser también europea» y no puede ser sólo teniendo en cuenta el gasto de defensa, ha dicho.

No solo Washington quiere que los países europeos incrementen su gasto militar, también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a advertir de que éstos no podrán defenderse por ellos mismos dentro de cuatro o cinco años si mantienen la inversión militar en el 2 %. Sobre la posibilidad de desplegar una fuerza sobre Ucrania en el caso de que hubiera un acuerdo de alto el fuego entre Kiev y Moscú, Albares ha señalado que es «muy incipiente» hablar de despliegue en estos momentos cuando no hay ningún acuerdo, pero ha insistido en que el objetivo de la UE es lograrlo lo antes posible.

Cuando se produzca ese acuerdo, ha explicado el jefe de la diplomacia, habrá que estudiar qué condiciones necesita esa paz y si finalmente se optara por un despliegue de fuerzas europeas, habrá que ver bajo qué bandera y qué tipo de misión, entre otras cuestiones, según ha apuntado el ministro. En todo caso, ha subrayado que la paz en Ucrania debe ir más allá de un alto el fuego y tiene que ser una paz «justa y duradera», recalcando que «no puede haber premios» a las guerras de agresión.