La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado dispuesta a trabajar para lograr un acuerdo en el seno del Gobierno y dejar exento de tributación el salario mínimo interprofesional (SMI), pero ha advertido de que, en caso contrario, lo decidirá el Congreso de los Diputados.

En una entrevista este lunes en TVE, Díaz ha mostrado su disposición a alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda (PSOE) para que el Gobierno eleve el mínimo exento de forma que no tributen los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI), tras la subida de 2025 a 1.184 euros brutos al mes en catorce pagas.

«Me gustaría alcanzar un acuerdo dentro del Gobierno», ha dicho la ministra, quien no ha querido desvelar cuál sería su posición en la mesa, aunque sí que ha dicho que no iría a la negociación «sin retirar una coma». Sin embargo, sí que ha advertido a su socio de Gobierno de que «cuando hay sentido común en la calle y no en el Gobierno, es que algo falla. Cuando esta medida está amparada en el Parlamento, es que algo falla. Están diciendo que no es justo hacer esto. No es subir o bajar impuestos, sino quién paga y quién no paga».

Y en este sentido, ha recordado que hay tres iniciativas encaminadas a elevar el mínimo exento que serán calificadas mañana en el Congreso de los Diputados y que, de no cambiar el Gobierno su postura, podrían salir adelante. Asimismo, ha acusado del PSOE de haber «generado confusión», al mezclar el mínimo exento y el mínimo exento familiar, tratando de justificar que el impacto real de mantenerlo es menor para algunos colectivos, como los contribuyentes con hijos.

«La propuesta del PSOE está más cerca de las propuestas de derechas que de la de Sumar», ha dicho Díaz, quien ha defendido hacer una «reforma (fiscal) integral» y no «poner parches», para lo que ha recordado que el Ministerio de Hacienda tiene un libro blanco elaborado por expertos desde hace años.