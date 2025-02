El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha afirmado que su Ejecutivo seguirá subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «este año y el siguiente y el siguiente y el siguiente» aunque «moleste» a la derecha y a la ultraderecha. Sánchez ha realizado estas afirmaciones en el 10º Congreso del PSE-EE que se celebra este sábado en el Kursaal de San Sebastián, en el que Eneko Andueza será reelegido como secretario general de los socialistas vascos.

El dirigente del PSOE ha asegurado que «la mejor forma de hacer frente a la ultraderecha» es hacer «políticas progresistas que demuestren, desde el punto de vista material de derechos y de libertades, que son las que responden a las necesidades y las demandas de la gente, las que traen las soluciones justas». Por eso, Sánchez ha remarcado que si a la derecha y a la ultraderecha «les molesta la reforma laboral» el Gobierno central va a «implementar y aprobar en las Cortes Generales la reducción de la jornada laboral».

«¿Les molesta el salario mínimo interprofesional? Pues vamos a seguir subiendo el SMI este año y el siguiente y el siguiente y el siguiente», ha remarcado. Además, ha resaltado que si les «molesta» el feminismo, su Ejecutivo «renovará el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en esta legislatura», y si la molestia la produce «el ecologismo», llevará en 2030 a España a que «la electricidad en un 80 % provenga de energía renovable».

«Esa es la autonomía energética que queremos, la que es limpia y la que tiene España a raudales», ha añadido. Tras reivindicar que «ser socialista es estar del lado correcto de la historia» porque «lo fue en el pasado, lo es ahora y lo seguirá siendo en el futuro», el presidente del Gobierno ha confiado en que los jóvenes «vean en la socialdemocracia ese elemento de desarrollo, de futuro, de horizonte positivo para sus vidas».

Así, ha incidido en que «si al final echamos la vista atrás, siempre veremos que el futuro da la razón al progreso». En esa línea, ha recordado que esta semana se ha conmemorado el 20 aniversario de la Ley de lucha contra la violencia de género en la que, tal y como ha destacado, los socialistas «pusimos a la violencia de género como lo que es, una violencia estructural que debe implicar el compromiso de toda la sociedad». «Yo les digo a las compañeras y a las mujeres de España que los hombres, en su mayoría, estamos con ellas en el camino a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y en la extirpación de la violencia machista que es una violencia estructural. Estamos en nuestra mayoría con vosotras en esa larga lucha por los derechos humanos», ha subrayado.

También se ha referido a la crisis energética provocada por la invasión de Putin hacia Ucrania, «con inflaciones, no hace mucho tiempo, de más del 10 %, lo que no se había visto nunca en Europa y tampoco en España». «Nos plantamos en Europa y dijimos que teníamos que intervenir desde el punto de vista público el mercado eléctrico, aportamos la solución ibérica que otros llamaron timo ibérico y hoy España tiene un precio de la luz que es un 30 % inferior al que hay en Europa. Gracias a la intervención pública, gracias a la aproximación de un gobierno progresista a este desafío», ha resaltado.

Sánchez también se ha referido a la ley de muerte digna que «reconoce ese derecho a las personas que quieran ejercerlo», que «los socialistas impulsamos cuando llegamos al Gobierno en 2028», así como a la reforma laboral «que decían que iba a destruir empleos y hoy tenemos 22 millones de ocupados casi, lo nunca visto con una tasa de desempleo de las más bajas desde hace 17 años».

«No os quepa duda, el futuro nos dará la razón también a los progresistas cuando aprobemos la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media», ha defendido. El dirigente socialistas, además, ha apuntado que se pondrá en marcha «en plena facultad» la ley de paridad para «compartir el 50% del poder político y empresarial entre hombres y mujeres», y ha resaltado la inversión que el Gobierno está haciendo «en formación profesional, en educación pública de 0 a 3 años, en becas más de 2.500 millones de euros para garantizar la igualdad de oportunidades y la meritocracia de los jóvenes que así lo tienen y lo valen».

«El futuro nos dará la razón en cómo vamos a reducir el paro estructural en nuestro país de dos dígitos a un dígito, que es lo que ocurre en el resto de Europa, apostando por la formación, por la igualdad de oportunidades, por el mérito de nuestros jóvenes», ha afirmado el presidente. Según ha asegurado, «España, que brilla con luz propia en un contexto difícil tanto a nivel europeo como a nivel internacional, va en la buena dirección». Así, ha destacado que en el año 2024, «un año difícil, también de guerra en Ucrania y en Oriente Medio, ha representado el 50% del crecimiento del conjunto de la zona euro».

En ese sentido, ha detallado que «el 30 % de los nuevos empleos de la zona euro se han creado en nuestro país y representamos el 10% de su PIB y el 14 % de su población», al tiempo que ha celebrado que «ese es el resultado de las políticas económicas que los progresistas llevamos poniendo en marcha desde hace siete años a esta parte». Asimismo, ha apuntado que «gracias a las políticas de pre-distribución en el caso del salario mínimo, de la revalorización de las pensiones y de haber puesto en marcha en un tiempo récord el ingreso mínimo vital para luchar contra la pobreza infantil, hoy tenemos la tasa de riesgo de pobreza más baja de la última década». «Eso lo que demuestra que en España hay un gobierno que sabe a dónde va», ha recalcado. Pedro Sánchez ha apostado por el crecimiento «pero reduciendo los gases de efecto invernadero» y por que se cree riqueza, pero «que se redistribuya entre la mayoría social y particularmente para luchar contra la desigualdad en un país, por desgracia, aún muy desigual como es España».

Frente a todo ello, ha criticado que hay una oposición «absolutamente dando tumbos entre la irrelevancia y el oportunismo» y se ha referido a la convalidación del Real Decreto-Ley de las pensiones, del transporte público, y de las ayudas a la dana. «¿Qué dijeron cuando su voto era decisivo? Que no a todo. No a revalorizar las pensiones, no al salario mínimo interprofesional, no al transporte público gratuito. Por supuesto no a las ayudas a la Dana en Valencia. Y cuando logramos un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios y, por tanto, su voto no es decisivo, entonces es cuando votan a favor», ha criticado.

Sánchez, al respecto, se ha preguntado si Alberto Núñez Feijóo «es o no es presidente porque no quiere», pero se ha mostrado convencido de que «no sabe hacer, o no le dejan, o no puede, la oposición que merece España» y ha advertido de que «aquellos que no saben dónde van es que acaban en el lugar equivocado» y por ello la derecha «ha acabado en la coalición negacionista con la ultraderecha».

Finalmente, ha reiterado que el PSOE está demostrando que «se puede crecer y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, crear empleo dando dignidad también a las condiciones laborales y salariales de nuestros trabajadores, que se pueden hacer reformas estructurales tan importantes como la de las pensiones, como la laboral, de acuerdo con los agentes sociales y, por tanto, garantizando la paz social». «No hace falta imponer unilateralmente las contrarreformas que ellos hicieron durante la crisis financiera y la respuesta neoliberal. Estamos demostrando que se puede crecer, que se puede crear empleo, que se puede redistribuir gracias al fortalecimiento de las políticas del estado del bienestar», ha afirmado.