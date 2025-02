El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ministerio de Hacienda de buscar «el Récord Guinness de las subidas de impuestos» después de confirmar que los trabajadores que cobren el salario mínimo tributarán en el IRPF tras del aumento y ha cargado contra el Gobierno, que ve «decadente» y en «siniestro total».

En su intervención este sábado en el acto de conmemoración del primer aniversario de Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia tras las elecciones autonómicas de 2024, el líder del PP ha lamentado que el Ejecutivo central lleve «96 subidas de impuestos y de cotizaciones». «Si son capaces de subirle los impuestos a los que cobran el salario mínimo, pronto llegarán a 100 subidas de impuestos, el Guinness del incremento de impuestos», ha ironizado. En esta línea, Núñez Feijóo ha afirmado que en España «nunca han subido tanto los impuestos», al tiempo que, «nunca» se ha tenido «más deuda».

«Pagamos más y debemos más», ha censurado para, a continuación, prometer que en España «se pagarán menos impuestos» y comprometerse a explicar a los españoles «dónde han metido el fruto» del «esfuerzo y sacrificio de las rentas más modestas», lo que, en opinión de Feijóo, «no ha sido para mejorar la vida de la gente». En el hall del Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela, en el que se han dado cita unos 2.500 personas, según fuentes del PPdeG, Feijóo también ha hecho referencia al Ministerio de Vivienda, que considera «tan útil como el puesto de trabajo del hermano del presidente Sánchez en la Diputación de Badajoz».

«Más o menos sin estrenar», ha apostillado antes de reivindicar que el PP «está comprometido con la vivienda» y recordar que ya ha presentado «un plan de vivienda pactado con todos los consejeros de vivienda de las comunidades». Asimismo, ha mencionado «los ministros de Sumar y de PSOE», reprochando que discuten «cuál ha mentido más de los dos». «¿Os imagináis una rueda de prensa con dos conselleiros de la Xunta uno diciendo una cosa, el otro diciendo la contraria y el uno diciéndole no es así, no es así?», ha cuestionado. En todo caso, ha afirmado que «en mentiras siempre gana El Uno» porque «cuando se trata de mentir, El Uno es imbatible».

Además, a lo largo de su discurso, Feijóo ha relatado que hay políticos que «son presidentes un tiempo y ya no pueden pisar la calle», así como que hay políticos que «se presentan varias veces y cada vez tienen menos votos». Por el contrario, ha defendido que su «mayor orgullo» es «seguir mirando a los ojos a la gente en todas las calles de Galicia y de España» y saber que «cada vez los gallegos» lo votaron «más» y que la primera vez que se presentó en España lo votaron «para presidir el Gobierno». «Ese es, queridos amigos, el mayor orgullo», ha apuntado.

A renglón seguido, el portavoz popular ha puntualizado que cuando va por la calle «no hay nadie que desprecie» su labor al frente de la Comunidad gallega, por lo que, ha contrapuesto, él sí puede salir a la calle «en todos los lugares». Por otro lado, Feijóo ha apelado a la «agenda del cambio» de los populares frente a la «agenda del escándalo» del Gobierno, que ha tildado de «decadente» y de estar «en siniestro total».

Así, ha advertido que lo van a echar «democráticamente» y ha subrayado que ya ganaron «una vez» y que van a ganar «la segunda», pero «no con la posibilidad de que gobiernen los que pierden, sino con la posibilidad de que gobiernen los que ganan». «Es necesario que se vaya y que llegue a España otra forma de gobernar, nuevos tiempos de entendimiento, de proyectos y de metas comunes, de estar a la altura de los españoles, de respeto a las instituciones, para normalizar la democracia en España», ha subrayado.

En un ambiente de festividad por el aniversario de la victoria de Alfonso Rueda, el expresidente de la Xunta ha reivindicado que «Galicia funciona» porque «hay lealtad, solidaridad e igualdad», así como porque «hay normalidad y no inmoralidad». «Todo esto funciona en Galicia, y los gallegos, después de probarlo, repiten; y funcionará en España porque España lo necesita, lo reclama y se lo vamos a dar», ha aseverado porque, ha manifestado, «el Gobierno es un siniestro total». «Todo el mundo coincide, Rueda lo está haciendo muy bien», ha celebrado, antes de insistir en que «Galicia funciona» porque cuenta con «gobernantes fiables» y «no pone techo a la ambición de un pueblo al que no le han regalado nada».

En esta línea, ha festejado que los gallegos decidieran «masivamente» hace un año respaldar a Alfonso Rueda tras las cuatro mayorías consecutivas logradas por el actual líder del PP. Una victoria por la que, tal y como ha reconocido, se alegró «igual» que con las suyas. En este sentido, ha apuntado que le ha hecho «feliz» por varias razones, entre ellas, que conoce a los equipos que lograron esa quinta mayoría absoluta y por el propio Alfonso Rueda. «Estoy seguro de que esta mayoría será la primera de otras muchas. Querido Alfonso, los presidentes del PPdeG contamos las mayorías de cuatro en cuatro, te acompañaremos en las siguientes mayorías», ha prometido.