Lavicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este viernes que algunos de los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tengan que tributar por el IRPF tras la subida de esta remuneración acordada esta semana por el Consejo de Ministros, y ha sostenido que sería «insostenible» mantener esos incrementos en próximos ejercicios sin esa tributación, así como ha insistido en abogar por la «pedagogía» para no incurrir en el «populismo fiscal».

Son ideas que la titular de Hacienda ha trasladado a preguntas de los periodistas en la sede del PSOE de Andalucía en Sevilla, en la que ha sido su primera rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que acordó dicha subida del SMI el pasado martes, y tras las críticas que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz --referente de Sumar, el socio minoritario de la coalición de gobierno-- ha trasladado sobre el hecho de que parte de los beneficiarios del salario mínimo tengan que tributar con la nueva cuantía de 1.184 euros mensuales.

María Jesús Montero ha querido dejar claro que «el 80% de los perceptores de este nuevo» SMI «no va a tener que hacer contribución ninguna a las arcas públicas», de forma que sólo «escasamente un 20%» de los perceptores tendrá que tributar, y éstas coinciden en ser «habitualmente» personas «solteras que no tienen hijos a cargo».

Además, ha defendido que el Gobierno de España persigue que este salario «ya no sea de subsistencia, sino uno acorde con las necesidades básicas» de las familias, y eso «significa tener derechos y tener deberes respecto a estos salarios».

En esa línea, la ministra ha incidido en subrayar que, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, el SMI se ha incrementado «en un 61%», pasando de uno de 735 euros al mes en 14 pagas a la actual propuesta de 1.184 euros al mes, con la idea de «cumplir con la Carta Social Europea», de forma que dicha remuneración equivalga al 60% del salario medio en España y «no se trate de una renta de subsistencia».

Al hilo, ha defendido que, con un importe «tan exiguo» como uno de 735 euros mensuales, «tenía sentido» que el SMI «se acompañara de una total exención fiscal y se tratara como si fuera una renta de inserción o un ingreso mínimo vital», pero el Gobierno lo que persigue con sus subidas es que el salario mínimo sea «digno» y no equivalga a uno de subsistencia.

Además, ha afirmado que «nadie podrá acusar a este Gobierno de no haber hecho todo lo que tenía en su mano para que la contribución de las rentas bajas y medianas sea acorde con el esfuerzo fiscal que se les pide», al haber promovido «la mayor rebaja fiscal que hemos tenido nunca en nuestra historia» para dichos colectivos.

Frente a ello, ha rechazado «lecciones» del PP, del que ha reprochado que «se ha opuesto siempre» a las subidas del SMI acordadas por el Gobierno de Sánchez, así como ha criticado la «estrategia» de los 'populares' de «bajar los impuestos a los grandes patrimonios y a los ricos», mientras que los socialistas optan por «una bajada de fiscalidad en rentas bajas», ha defendido.

De igual modo, ha subrayado que, en «la mayoría» de países de la UE, el salario mínimo «tributa», y así sucede en Alemania o en Francia, porque sus gobiernos conciben que «no se trata de una prestación de subsistencia», sino de «ir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores, con todos los derechos que ello conlleva», pero «también con la parte de obligaciones» que corresponde, ha continuado argumentando la ministra de Hacienda.

Ha confirmado además que la «intención» que tiene el Gobierno es la de seguir «incrementando» la cuantía del SMI en «años sucesivos», para alejarla de «cifras de subsistencia» y equipararla a «salarios dignos», y eso «significa que tenemos que acompañar nuestra fiscalidad en esa misma proporción» para «tener asegurada la sostenibilidad del Estado del bienestar», ha argumentado.

En esa línea, ha defendido la «responsabilidad» del Gobierno por aspirar a «seguir subiendo este salario en ejercicios siguientes sin que ello suponga una merma del Estado del bienestar que fundamentalmente va dirigido a los trabajadores».

Además, ha aseverado que «el año pasado», quienes cobrasen un sueldo de 1.184 euros ya estaban «pagando impuestos», y «nadie pensó que nuestro sistema fiscal no era un sistema justo», ha comentado antes de sentenciar, además, que «el Estado no va a recaudar más» por esta tributación del SMI, y que, «en todo caso, lo que el Gobierno quiere impedir es que se deje de recaudar, que no haya una merma en las arcas públicas».

RÉPLICA A YOLANDA DÍAZ

Preguntada por las críticas de Yolanda Díaz, la vicepresidenta primera ha dicho que no quería entrar en polémicas con su compañera de gabinete, si bien ha insistido en remarcar que el informe del comité de expertos que ha asesorado al Ejecutivo en torno a esta subida ya contemplaba la tributación por el IRPF para una parte de los beneficiarios, y ha dicho que no tenía «ninguna duda» de que la ministra de Trabajo «habrá leído» dicho documento «de la 'a' a la 'z' y, por tanto, conoce esta situación».

De igual modo, ha señalado que ella va a «seguir haciendo pedagogía fiscal», desde la premisa de que le parece «imprescindible» explicar a los ciudadanos «por qué se contribuye con los impuestos a pagar la sanidad o la educación públicas, y que cuando se va subiendo el Salario Mínimo Interprofesional »llega un momento en que ya hay que equiparar tanto en derechos como en deberes, y, por tanto, una parte mínima« de quienes reciben esta retribución »tendrán que contribuir a las políticas públicas".

«Este es un debate que se ha ido sustanciando a lo largo del comité de expertos», por lo que «no creo que a nadie le sorprenda cuál ha sido finalmente la decisión adoptada por el Ministerio de Hacienda» respecto a la tributación del SMI, ha abundado la vicepresidenta primera.

Montero también ha cargado contra el «discurso del vaciamiento fiscal, del populismo fiscal que siempre protagoniza la derecha», que, «aunque no esté de acuerdo con la subida del salario mínimo, siempre intenta hacer ruido con una bajada indiscriminada de impuestos», ha censurado.

CONTINUIDAD DEL GOBIERNO DE COALICIÓN

Por otro lado, María Jesús Montero ha aseverado que el Gobierno de coalición que conforman el PSOE y Sumar «es un proyecto mucho más sólido, mucho más importante, que las puntuales discrepancias que se puedan tener sobre determinadas materias» como ésta del SMI, y «hay Gobierno de coalición para rato», hasta el punto de que «va a agotar la legislatura con sus socios» actuales, ha sentenciado la también vicesecretaria general del PSOE.

Asimismo, ha indicado que ella mantiene «un diálogo fluido» tanto hacia el «interior» del Gobierno como hacia «fuera», y el actual Ejecutivo de coalición «siempre dialoga, pero también es firme en la defensa de sus principios y sus valores».

«Bienvenido sea este debate si contribuye a la pedagogía fiscal, pero el razonamiento, el convencimiento del Ministerio de Hacienda es firme», y «seguiremos dialogando, como siempre, pero desde las convicciones profundas que nos permiten sostener el Estado del bienestar», ha dicho también María Jesús Montero, que igualmente ha opinado que, en relación a este asunto del SMI, «algunos a lo que están no es a bajar los impuestos» o a subir dicho salario mínimo, sino «a que se pite el final del partido porque creen que les viene mejor a la propia supervivencia» del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «que se convocaran elecciones» ya, y «no que España siga con la senda de crecimiento, de desarrollo de los fondos europeos que en este momento está protagonizando», ha zanjado.