La secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, considera que es «deseable» un acuerdo con el socio minoritario del Gobierno, Sumar, sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) después del choque entre los dos socios, pero insiste en rechazar el discurso «antiimpuestos» y asegura que «ahora o en el futuro» esta paga tendrá que tributar.

Tras la crisis abierta en el Ejecutivo, después de que el ala socialista impusiese que el SMI tribute el IRPF -después de subirlo nuevamente hasta los 1148 euros mensuales- y en contra del criterio de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, los socialistas se muestran partidarios de alcanzar un acuerdo, aunque insisten en que hay que hacer pedagogía sobre la necesidad de pagar impuestos.

«Los acuerdos siempre son deseables, pero también a mí me gustaría lanzar una reflexión, que es por qué estamos en un discurso antiimpuestos. Creo que es importantísimo que hagamos esa pedagogía, porque en algún punto, no sé si ahora o en el futuro, va a tener que tributar», ha indicado López a la entrada de un acto de la fundación Avanza en el Círculo de Bellas Artes. En este sentido señala que es lógico que si el Gobierno sigue subiendo el salario mínimo, como ha venido haciendo en los últimos años, y pasa a ser una renta «muy digna», «llegará un día, no sé si hoy, en que haya que tributar».

En la víspera, el PSOE afirmaba en público que no pensaba rectificar e insistía que su posición es que el SMI tribute, pero algunos cargos socialistas ya apuntaban en privado a buscar un acuerdo con su socio de coalición que ponga fin a la crisis actual. «Más allá de que el salario mínimo tribute o no, que eso es un tema de un límite, sí que es importante que recordemos la importancia de pagar impuestos», ha señalado López, que forma parte de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Además, ha pedido poner las cifras «en su justo término» y señala que lo que se está discutiendo es que «el 20% de los beneficiarios deberían pagar 25 euros al mes». Así, ha insistido en la «pedagogía» que deben hacer desde el partido sobre la importancia de pagar impuestos, que sostienen los servicios públicos y de un sistema fiscal progresivo «la esencia del artículo 31 de la Constitución».

Sobre si considera que han perdido este debate en la calle, señala que es «difícil cuando la derecha está martilleando todos los días con el infierno fiscal» que a su juicio no es tal, porque han bajado los impuestos a las rentas mínimas, «para que pague más quien más tiene y pague menos el que tiene menos». López se queja del discurso que dice que los impuestos «son malísimos» y «se los queda un ente o los políticos» porque «no es verdad». Finalmente ha reiterado que los impuestos son los que pagan servicios públicos como las fuerzas de seguridad, las becas para educación o la sanidad.