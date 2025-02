Sumar ha reivindicado que el PSOE tiene perdido el debate sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) en el IRPF y confían en que haya margen de negociación política para hallar una solución ingeniosa que permita corregir la decisión del Ministerio de Hacienda, cerrar el choque en la coalición y finalmente se deje exento de carga fiscal el SMI.

Así lo han trasladado diversas fuentes del socio minoritario, que diagnostican que en las filas socialistas son conscientes de que la medida, anunciada de forma unilateral y sorpresiva por Hacienda, no les ha salido bien. Incluso perciben que no convence a parte del socio mayoritario del Ejecutivo. En este punto, han recalcado que la presión sobre el PSOE es muy elevada, dado que hacer tributar por primera vez el salario mínimo es impopular e impropio de un Gobierno progresista. Y a ello se une un frente parlamentario, con el anuncio de hasta tres proposiciones de ley para blindar que el SMI quede fuera del IRPF.

En definitiva, ha quedado patente que la mayoría de la cámara se opone a los planes del departamento de María Jesús Montero. También han sentenciado que no ven al PSOE aplicando un veto a estas iniciativas, una prerrogativa que dispone el Gobierno ante propuestas parlamentarias que alteren los ingresos públicos, dado que en ese caso dejarían patente que este debate lo tienen perdido. «¿Aplicar un veto a una proposición de ley? No creo que lo hagan», ahonda una dirigente del espacio plurinacional. De todas formas, estas fuentes han agregado que técnicamente la medida de tributación es de aplicación para la declaración de la renta del año que viene, lo que deja espacio para encontrar una solución satisfactoria en el seno del Gobierno.

De hecho, las citadas fuentes apuntan a que lo deseable es no tener que votar en el Congreso iniciativas de exención tributaria del SMI y conseguir que el PSOE recapacite y se avenga a una salida política a su socio. Es más, creen que siempre hay opción de fórmulas imaginativas y que, por ejemplo, el choque respecto a la reducción de jornada se recondujo con el Ministerio de Economía de forma satisfactoria.

Esta mañana y en los pasillos del Congreso, Yolanda Díaz ha enfatizado que Sumar nunca ha cambiado de posición en el Gobierno y que siempre han defendido que el SMI quede fuera de la tributación del IRPF. «En la discusión que tuvimos el año pasado, que fue idéntica a esta, Sumar siempre ha defendido lo mismo, repasen las crónica. Lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo», ha disertado ante los medios de comunicación. En las filas de Sumar han señalado que, tras visualizarse las diferencias entre los socios ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, no ha habido contactos entre Díaz y la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

La propia titular de Trabajo señaló esta mañana, a la pregunta de si habría hablado con la vicepresidenta primera, que no le había dado tiempo a hacerlo. Sin embargo, han reconocen que la visualización pública de las discrepancias en la comparecencia de prensa del Consejo de Ministros es algo inédito. Así, insisten en que el anuncio de Hacienda fue sorpresivo e ilógico, dado que opacó un hito destacado como volver a elevar el SMI cuando todo el Ejecutivo se había conjurado en ponerlo en valor. Tampoco creen que ahora sea el momento de activar el diálogo directo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que la relación es buena. En este sentido, añaden que también es el momento que los socialistas reflexionen de forma interna.

Por otro lado, en Sumar destacan que, empezando por la propia ministra de Trabajo, son escrupulosos con las competencias que tiene cada partido dentro del Gobierno, en este caso de Hacienda dirigida por el PSOE. Sin embargo, tienen claro su firmeza a la hora de defender las suyas, como es exigir que la subida del salario mínimo no se vea mermada por esa tributación. En este sentido, defienden su autonomía en el Congreso para registrar una medida que anule la aplicación de carga fiscal al salario mínimo, que permite también un margen de negociación dado que lo deseable es resolver la tensión antes de que se tenga que votar las distintas proposiciones de ley que se han presentado.

Pero si no es así, han destacado que debe será el turno de la democracia y que los grupos se pronuncien. A su vez, han destacado que están a favor de la pedagogía fiscal y que tienen mucha hemeroteca sobre cuál es el enfoque correcto sobre la cuestión: tienen que tributar los rentistas y los grandes patrimonios. La cuestión no es subir impuesto sino quién debe aportar más al erario público, han ahondado. Distintas voces del socio minoritario han expresado que están calmados, que ha quedado en evidencia que Hacienda no ha calculado bien la repercusión de la medida y que no tiene más opción que corregir, dado cuestionan incluso que esta medida tenga sentido desde la óptica recaudatoria.