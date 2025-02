La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado de «muy preocupante» que se hayan filtrado datos personales del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa que instruye el Tribunal Supremo a raíz de la denuncia interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Alegría ha defendido que le parece «mucho más sospechoso que un presunto defraudador de más de medio millón de euros todavía no haya declarado» en sede judicial, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por su opinión sobre que García Ortiz borrara el contenido de su teléfono el mismo día que el Supremo abría una causa contra él.

En este sentido, ha vuelto a mostrar la «confianza absoluta» del Gobierno de Pedro Sánchez en la labor del fiscal general del Estado, incluyendo las gestiones que realizó para «desmentir un bulo» lanzado por el entorno de Ayuso sobre González Amador, al que ha calificado de «presunto defraudador». «Me va también a permitir que traslade una preocupación, porque esta instrucción se abre en su momento por una supuesta filtración de los datos de un presunto defraudador y estamos viendo una filtración de datos personales de fiscales y de periodistas, y esto es muy preocupante que esté sucediendo», ha señalado Alegría.

Alegría se refería de esta forma a la inclusión en anexos de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de datos como números de teléfonos, direcciones y DNI de García Ortiz y un escolta suyo, lo que motivó que el fiscal general elevara una queja ante la Secretaría de Estado de Seguridad. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron ayer que se había iniciado una revisión de la seguridad del fiscal general del Estado.

Al ser preguntada varias veces si no le parecía sospechoso que la UCO haya constatado que García Ortiz borrara su teléfono el mismo día que el Supremo abría una causa contra él, la ministra portavoz ha contestado poniendo en foco en que el novio de Ayuso aún no haya declarado en sede judicial. «Puestos a trasladar opinión de cosas que me puedan parecer sospechosas, me parece mucho más sospechoso, por ejemplo, que un presunto defraudador de más de medio millón de euros todavía no haya declarado en este país y no haya dado ninguna explicación a los ciudadanos de este país desde hace creo que, aproximadamente, un año», ha indicado.

Dicho esto, Alegría ha defendido que la Fiscalía «cumpliera con su trabajo y con su estatuto» cuando elaboró una nota informativa contando «la verdad de los hechos» y para «desmentir un bulo que un señor trasladó a los medios de comunicación». «Este Gobierno mantiene la confianza absoluta hacia el fiscal general del Estado; ustedes además saben que en estos momentos hay una instrucción abierta y, por tanto, hay que respetar que discurran los plazos como corresponda», ha comentado Alegría, añadiendo que en el Ejecutivo «no tienen ninguna duda de que la verdad pondrá las cosas en su sitio» y que, «sobre todo, se podrá por fin empezar a centrarse en los delitos fiscales que sí que se han cometido».