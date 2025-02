Díaz firma con CCOO y UGT la subida del SMI: así quedará

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han firmado este lunes el acuerdo para la subida del SMI en un 4,4 % para 2025, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024. Este incremento, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año y que beneficiará a cerca de 2,1 millones de trabajadores, será aprobado mañana martes en el Consejo de Ministros, sin el concurso de CEOE y Cepyme, que propusieron una subida del SMI del 3,4%, «insuficiente» tanto para Trabajo como para los sindicatos.

Tras la firma del acuerdo, Díaz ha asegurado que el SMI es una herramienta «hiperpoderosa» para reducir la desigualdad y la pobreza laboral, así como para elevar el conjunto de los salarios, al igual que lo hará la rebaja de la jornada laboral. Tras la protesta de este domingo por el precio de la vivienda, la vicepresidenta ha advertido de que «los enemigos de España» no se encuentran en el alza del SMI, sino «en los fondos de inversión, que son los que están especulando con la vida de la gente».

La ministra ha agradecido a los sindicatos «la altura de miras, la audacia y siempre estar en el lado correcto de la historia». «Necesitamos más sindicalismo, más sindicato y todo ello para que tengamos más democracia. No es baladí que las extremas derechas en el mundo se pongan como objetivos combatir intelectual y políticamente a los sindicatos. Lo hacen en Estados Unidos, en Argentina, en Italia, en cualquier parte del mundo porque saben que son claves para la democracia en el mundo», ha subrayado Díaz. Pese a que no se han sumado al acuerdo, la ministra también ha agradecido a la patronal que, en la negociación del SMI, volviera «al redil» e hiciera propuestas, aunque éstas no fueran suficientes para el acuerdo.

«El salario mínimo es una herramienta que hace que España vaya bien. Por tanto, no es de nadie, es del país y forma parte ya de una cultura que, me atrevo a decir, nadie puede cambiar. El dirigente público que en España se atreva a cambiar las políticas públicas de la mano del salario mínimo interprofesional, estoy convencida de que tendrá graves problemas», ha avisado Díaz. Frente a los «mantras» que señalan que subir el SMI destruye empleo, la ministra ha indicado que desde que el Gobierno empezó a subir el salario mínimo se han creado 2.293.000 empleos en España. En total, ha dicho, el SMI ha subido un 61% en los últimos años, mientras que la inflación ha subido un 23%. «Es decir, las personas afectas por el salario mínimo han ganado un 38% de poder adquisitivo. Pero la pregunta es por la pasiva. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiéramos hecho? No da igual quién gobierna», ha defendido Díaz, que ha añadido que, en buena medida, el SMI «ha sacado de la pobreza» a 2,5 millones de personas.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que el SMI es un instrumento «poderoso» para subir los salarios en España y ha «exigido» a la CEOE que «se siente a negociar» en los convenios colectivos si lo que quiere es que este tema pase por la negociación colectiva. «Yo lo que quiero es hoy pedirle a la CEOE, exigirle a las patronales de nuestro país, que si quieren negociar los convenios lo hagan, pero que se sienten a negociar. No que nos digan que esto hay que llevarlo a los convenios colectivos para luego no negociar en los convenios colectivos aumentos salariales que permitan superar esta situación que tenemos en nuestro país», ha subrayado Álvarez, que ha señalado que para que el SMI siga representando el 60% del salario medio habrá que seguir aplicando subidas «de cierta dimensión» en esta renta mínima en los próximos años.

Tanto Álvarez como su homólogo de CCOO, Unai Sordo, han recordado que firmaron con las patronales un acuerdo que situaba el salario mínimo de convenio para el año 2020 al menos en 14.000 euros anuales que no se ha cumplido. «Si ese acuerdo se hubiera cumplido en todos los convenios colectivos, la afectación de esta subida del SMI hoy sería marginal», ha subrayado Sordo, que ha criticado que CEOE y Cepyme hayan repetido en los últimos años los mismos argumentos para rechazar elevar esta renta m mínima.

«No desfallecen, da igual que estemos en los datos históricos de cotizantes a la Seguridad Social, da igual que los datos de empleo en España no se hayan visto lastrados por la subida de los salarios, da igual que llueva y esté nublado si lo que toca es decir que hace sol, da igual que el dogma neoliberal siga insistiendo en que la subida del SMI destruye empleo, se lleva por delante pequeñas empresas, es un desastre para los autónomos, da igual que ningún dato avale ese relato, seguimos con las mismas cosas», ha denunciado Sordo, que ha criticado que mientras las patronales se quejan recurrentemente de sus mayores costes, no se quejan del «efecto que puede tener la guerra comercial y arancelaria a la que Estados Unidos y la nueva extrema derecha quiere conducir al mundo».