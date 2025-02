La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este lunes que la reforma del estatuto marco del personal sanitario, que ha provocado la convocatoria de movilizaciones por parte de los médicos, «va a mejorar las condiciones de los profesionales» y todavía se está negociando con las partes implicadas. «Todos los cambios, en este país, conllevan cierta resistencia a salir del 'statu quo'», ha declarado García a los medios en la Asamblea de Madrid, donde ha asistido a una reunión del grupo parlamentario del partido al que pertenece, Más Madrid.

Los sindicatos médicos han convocado este lunes concentraciones en todas las comunidades como paso previo a la «gran manifestación» que celebrarán el próximo jueves a las puertas del Ministerio de Sanidad contra el nuevo estatuto marco y exigir una regulación propia de los facultativos. Se quejan, entre otros asuntos, de que el borrador mantiene una jornada obligatoria de 48 horas y plantea una especial de hasta 150 horas más; no computa las horas de descanso diario semanal posguardia y obliga a su recuperación.

Los sindicatos también censuran el «rígido» sistema de incompatibilidades planteado, que exige dedicación exclusiva en la pública a jefes de sección y otros cargos de responsabilidad del Sistema Nacional de Salud. «Lamentablemente, se filtró un primer borrador, pero obviamente no es el texto final», ha apuntado García, quien ha recalcado que va continuar el diálogo «con los actores sociales» y los gobiernos autonómicos. García ha esgrimido que, con el estatuto marco, «ya no va a haber precariedad» y no se escuchará hablar «de esos interinos que llevan quince años o de esos eventuales que les han hecho 46 contratos estando en el mismo puesto».

Y ha recordado que el estatuto «es una legislación básica» y que hay reivindicaciones que deben dirigirse «a la ventanilla de las comunidades» autónomas, como las relacionadas con las retribuciones del personal. Iniciativas parlamentarias sobre la OMS Por otro lado, García ha avanzado que Más Madrid va a impulsar iniciativas parlamentarias en el Congreso, el Senado y la Asamblea de Madrid para manifestar un «compromiso institucional» con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un momento en que España «vuelve a estar representada» en su Consejo Ejecutivo y se afronta la «posible salida» de Estados Unidos y Argentina.

Esto «va a suponer un daño» a una organización que García considera «fundamental», sobre todo «después de haber vivido una pandemia». Y ha conminado concretamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a «decidir si está con los negacionistas, si está con los antivacunas, o si está con la evidencia científica y está con los organismos internacionales que velan por nuestra salud».