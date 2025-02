El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la compra de la Casa Orsola al fondo Lioness Inversiones, la cual ha cifrado en 9,2 millones de euros: «Ningún inquilino tendrá que irse de Casa Orsola», ha anunciado. En una rueda de prensa en el ayuntamiento junto a la presidenta de Hábitat3, Carme Trilla; la primera teniente de alcalde, Laia Bonet; el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, y el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, el primer edil ha enmarcado el movimiento en la política de «compra social colaborativa» del Ayuntamiento. «La propiedad ha aceptado vender la Casa Orsola por 9,2 millones de euros, un 30 % por debajo del valor de mercado que hay en el Eixample. Se suspenderán los desahucios previstos», ha asegurado.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, ha afirmado en una publicación en la red social 'X' que la compra de Casa Orsola «es un nuevo paso de Cataluña y Barcelona para dar soluciones a los problemas y fortalecer el derecho a la vivienda». «La decisión del ayuntamiento, con el alcalde Jaume Collboni al frente, ha sido consecuencia de un buen trabajo municipal», ha concluido la consellera.

Sin embargo, no todos están satisfechos con esta medida. Por ejemplo el portavoz de Vox en el Parlament de Cataluña, Joan Garriga, ha criticado la compra a cargo de las cuentas públicas de la Casa Orsola de Barcelona: «Así no se gobierna». «El inquilino que no paga o el propietario que fuerza el desahucio consiguen que los socialistas, con nuestro dinero, compren el inmueble», ha criticado Garriga este viernes en la misma red social, anteriormente conocida como Twitter.