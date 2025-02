La actriz Elisa Mouliaá ha cargado contra la defensa del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por sugerir ante el juez que le investiga por un delito de agresión sexual que ella tiene una «actitud procesal obstruccionista» al no aportar sus informes médicos, como le requirió el magistrado. Si no ha aportado dichos informes, argumenta ahora el abogado de Mouilaá en un escrito al que ha tenido acceso EFE, es porque la resolución en la que el juez Adolfo Carretero se lo requería está recurrida tanto ante el juzgado como ante la Audiencia de Madrid y hasta que no se resuelva «evidentemente no se van a aportar al procedimiento».

Eso «no implica una actitud obstruccionista», afirma el abogado Alfredo Arrién en respuesta a otro escrito presentado esta semana por la defensa de Errejón, en el que acusaba a la actriz que lo denunció por agresión sexual de no aportar datos para localizar a testigos o los informes psiquiátricos de los que disponga desde 2022. Noticias relacionadas Errejón aporta una conversación con Mouliaá en la que ella le invita a un concierto tras los hechos El letrado, que subraya la intención de «esclarecer lo sucedido», recalca que ya aportó datos de contacto de otros testigos que «podrían acreditar lo sucedido», y que si no ofreció los de dos de ellos «al inicio» es porque ambos viven en Australia y no pueden declarar en Madrid. No obstante, en su nuevo escrito, los aporta. El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, aceptó incorporar estos documentos a la causa en la resolución en la que admitía la práctica totalidad de las pruebas solicitadas por las partes, como llamar a una batería de testigos, entre ellos los que asistieron a la fiesta donde Mouliaá denuncia que fue agredida por Errejón. Sin embargo, el abogado de la denunciante recurrió la semana pasada dicha resolución, contrario a la incorporación a la causa de los informes médicos de su representada desde 2022 hasta ahora, del procedimiento que instruyó y cerró un juzgado tras una denuncia por violencia machista contra su exmarido, y de la admisión de varios textos periodísticos. El juez Carretero investiga a Errejón por un delito de agresión sexual tras la denuncia de Elisa Mouliáa, en la que relató haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte del exdiputado al menos en tres ocasiones en la misma noche, en 2021, antes, durante y después de la citada fiesta.