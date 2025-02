La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, han fijado este jueves los criterios para la distribución de los menores migrantes no acompañados y han avanzado que el siguiente paso es «trabajar en la aplicación concreta». «Por tanto, hoy fundamentalmente hemos abordado la cuestión de los criterios. Debo decir que es una buena noticia que la propuesta de Canarias o de los criterios de Canarias sea bastante coincidente o prácticamente coincidente con los criterios que previamente ya se establecían por parte del Ministerio que fueron aprobados en la Conferencia Sectorial del año 2022, quiero recordar por unanimidad por parte de todas las comunidades autónomas», ha explicado Rego en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con Clavijo en el Ministerio de Juventud e Infancia, sobre la propuesta de Canarias para un reparto puntual de estos menores.

En concreto, los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de 2022 son la población, la renta per cápita, el paro, el esfuerzo y la dispersión de la población. Respecto a la propuesta del Gobierno canario, esta consiste en hacer un reparto puntual de 4.500 menores (4.000 de Canarias y 500 de Ceuta) para descongestionar la capacidad asistencial de estos territorios. Si bien, la ministra ha añadido que el próximo paso es «trabajar en la aplicación concreta de estos criterios», así como determinar la fórmula jurídica del acuerdo.

«Al final, si me lo permitís, son criterios bastante técnicos y bastante objetivos, que tienen que ver con la capacidad, con la renta, que tienen que ver con la distribución de habitantes por territorio y que, por tanto, lo que hacen es un análisis lo más científico posible de la situación y al que además queremos añadir un vector, un elemento importante más, que es la situación de partida y el esfuerzo previo que han hecho las comunidades autónomas en el sistema de acogida», ha indicado la ministra.

Este viernes el PP ha avisado que rechazará el acuerdo de reparto de menores migrantes que han alcanzado el Gobierno y el Ejecutivo canario si deja fuera a Cataluña y País Vasco, o cuanto menos atribuye a esos territorios un número proporcionalmente menor de menores migrantes. Su portavoz nacional, Borja Sémper, ha declarado que no van apoyar el acuerdo migratorio del Gobierno con Canarias porque les parece «mezquino» y «inexplicable» y ha insistido en que esa distribución tiene que ser «solidaria». «Se lo garantizo: así no», ha remarcado, antes de insistir en que les parece «políticamente inexplicable».

Los de Alberto Núñez Feijóo recalcan que un modelo de reparto «asimétrico» e «injusto» no contará con su apoyo «en ningún caso». El PP considera que esta solución «solo busca dejar sitio para que sigan viniendo». «Si no hay política migratoria para el control de fronteras y luchar contra las mafias esto no soluciona el problema de Canarias y empeora la situación del resto de comunidades que están ya al límite, poniendo en juego el sistema de protección de menores de nuestro país», han señalado fuentes 'populares'.