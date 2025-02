El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado este jueves, tras conocer la renuncia de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su puesto en la Diputación de Badajoz, con la posibilidad de que no sea el único «Sánchez Pérez-Castejón» que dimita: «Por algo se empieza».

Durante su intervención ante los medios de comunicación en una visita a una empresa en el municipio palentino de Carrión de los Condes, sin posibilidad de formular preguntas, Feijóo ha sostenido que el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, están «atravesando problemas muy serios» en el ámbito judicial, personal y familiar.

«Hemos visto que ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser que sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez-Castejón: por algo se empieza... Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del Gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al 1», ha argumentado.

Feijóo ha añadido que España «necesita soluciones, no sumarios judiciales; necesita políticos limpios, no políticos que se sienten en los banquillos ante los juzgados; necesita un presidente libre de sospecha y no un presidente cercado por casos directos de corrupción», ha zanjado.