La primera nómina de este 2025 era muy esperada, ya que a muchos trabajadores les han subido el salario con la finalidad de que no pierdan poder adquitivo debido a la inflación o en cumplimiento a lo acordado a sus convenios colectivos. Sin embargo, uno de los comentarios más repetidos estos días es «me han subido el sueldo y no lo he notado». ¿A qué se debe?

José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), explica que la causa principal es que si te suben el sueldo, por ejemplo un 3 %, te retienen más, debido a que la renta es más alta. No obstante, matiza que nunca se llega al 100 % del incremento salarial. El secretario general de los Técnicos de Hacienda advierte que esta subida salarial puede tener consecuencias negativas para los trabajadores que perciben el salario mínimo, que actualmente es de 15.876 euros brutos anuales, ya que no tributan, es decir, no pagan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, con el incremento salarial sí estarán obligados a hacerlo. Subida del salario mínimo Mollinedo recuerda que está previsto que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) suba en 2025 hasta llegar a los 16.576 euros brutos al año. Se trata de un incremento del 4,4%, respecto a 2024. Lo habitual es que el Ministerio de Hacienda modifique el IRPF para que las personas que lo perciben no tengan que tributar. Sin embargo, el secretario de Gestha señala que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no está obligada a hacerlo. Cabe recordar que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pactado una subida del SMI con los sindicatos, aunque no cuenta con el apoyo de la patronal.