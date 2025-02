El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que Europa «debe consolidar un modelo de desarrollo tecnológico que contribuya al crecimiento económico desde el pleno respeto a los derechos digitales de la ciudadanía» frente a los que promueven «la desregulación absoluta para la tecnocasta».

Según ha puntualizado, puso tres medidas «con implicaciones europeas» en el Foro de Davos destinadas a proteger a la ciudadanía y retomar el control de las plataformas: acabar con el anonimate en redes sociales; profundizar en la transparencia de los algoritmos y marcar la moderación en las redes sociales como un requisito; y conseguir que los CEOs de estas grandes plataformas 'online' se hagan responsables de los daños que estas causan.

Así se ha expresado en la clausura de la presentación del Observatorio de Derechos Digitales, un proyecto público-privado gestionado por Red.es en colaboración con la Fundación Hermes destinado a impulsar el conocimiento, el debate y la difusión de estos derechos entre la ciudadanía y entidades públicas y privadas.

En este acto, ha avanzado que «en las próximas semanas» va a aprobar la designación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales y que va a dotar de los recursos materiales y humanos para ejercer la supervisión de la actividad de las plataformas digitales. Además, ha explicado que a nivel europeo España va a defender ante la Comisión la elaboración de un plan de inversiones para el fomentos de infraestructuras público-privadas para incrementar la soberanía tecnológica del club comunitario.

«No podemos permitir que nuestros datos, que nuestras infraestructuras, que nuestras comunicaciones queden en manos de potencias extranjeras», ha advertido. En su intervención, Sánchez ha avisado que la sociedad no puede permitir que el espacio digital «se convierta en el Salvaje Oeste». Así, ha puesto el foco sobre la importancia que tiene el mundo digital en la actualidad y se ha preguntado por qué la sociedad acepta como «normal» en el mundo digital lo que «jamás aceptaría» en el físico. «Creo que la fe en la tecnología y sus promesas nos ha cegado ante sus peores consecuencias», ha lamentado.

Al respecto, ha recalcado que el algoritmo «no reparte oportunidades», ha acusado a las grandes plataformas tecnológicas de no ser neutrales y ha señalado que la mentira viaja a través de ellas «mucho más rápido» que la verdad. Entre otros, ha puesto como ejemplo la dana que afectó a Valencia el pasado octubre, donde «miles de bots trataron de multiplicar el daño propagando bulos, muchos de ellos estafas». Aunque el presidente del Gobierno ha destacado movimientos 'online' que, a su juicio han sido positivos, como el Me Too o el Fridays for Future, ha criticado que las plataformas hayan hecho que «el campo de juego» sea «mucho más injusto» en un «plan diseñado» por «potencias extranjeras como Rusia», «fuerzas antisistema» y una «élite de billonarios» que quieren el poder político ya que no les «basta con tener más dinero que 150 países juntos».

Por todo ello, ha insistido en que el Observatorio ha nacido con la vocación de que los derechos que la sociedad tiene en su vida diaria lleguen al mundo digital y que sean protegidos «con la misma vehemencia». El Observatorio involucra a un total de 177 entidades y a 280 especialistas y cuenta con una inversión de nueve millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

Estos especialistas han trabajado en seis ámbitos del mundo digital inspirados en las categorías recogidas en la Carta de Derechos Digitales, publicada en julio de 2021: los derechos de libertad, protección y seguridad; los de igualdad; los de participación; los del entorno laboral y empresarial; los de entornos científicos; y los de los nuevos entornos digitales. «Frente al negacionismo, la ciencia; frente al bulo, la verdad; y frente al caos tecnocrático, derechos digitales», ha insistido en la presentación el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Por su parte, la secretaria general de la Fundación Hermes, Luisa Alli, que ha destacado que los derechos de la ciudadanía están siendo vulnerados en el entorno digital «casi todos los días».

A lo largo de su intervención, ha recalcado que este Observatorio es «pionero» y que se necesita una herramienta así ya que los ciudadanos no son conscientes de que están viviendo «en la jungla». En el acto también han participado tres personas que han visto sus derechos vulnerados: Alicia González, que sufre acoso en redes sociales por sufrir el síndrome de tourette; Natividad Cruces, que fue víctima de una estafa donde perdió 45.000 euros y que comenzó en una red social con audios, con vídeos falsos de otros conocidos; y Juan Carlos Castellón, que trabaja en la Fundación de Secretariado Gitano y tuvo que privatizar su Instagram ante los ataques racistas.