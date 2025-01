Cerca de 800 medicamentos tienen actualmente problemas de suministro en España, según los datos publicados el CIMA (el centro de información online de medicamentos) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Estos van de insulina a analgésicos, por lo que afectan a muchas personas.

Emma Suárez, farmacéutica del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Baleares, informa que suele faltar Ozempic, empleado para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Aunque se requiere receta médica para poder adquirirlo, algunas personas que lo toman acuden a otras comunidades autónomas para adquirirlo. Cabe precisar que este fármaco también se utiliza para adelgazar, por lo que su uso se ha popularizado mucho, pese a tener pros y contras. También hay problemas con otras presentaciones de insulinas para el tratamiento de pacientes diabéticos.

En el caso de los analgésicos suele haber problemas con algunas presentaciones de analgésicos en formas efervescentes (Xumadol). También preocupan los problemas de abastecimiento de Metilfenidato de liberación prolongada (Concerta, Rubicrono, Atenza, etc) en algunas dosis, que se utiliza para el tratamiento del TDAH.

Sustitutos

Según el último informe semestral publicado por la AEMPS, correspondiente a los seis primeros meses de 2024, primer-informe-semestral-problemas-suministro-2024.pdf ), el 4,28 % de las presentaciones de medicamentos sufrían problemas de suministro en distinto grado. Afortunadamente, esto no está causando problemas en la salud de los pacientes. «Este número se ha mantenido respecto al semestre anterior y, en su gran mayoría, el problema no tenía repercusión en el tratamiento del paciente por ser de corta duración o por contar en el mercado con otro medicamento comercializado con el mismo principio activo y la misma vía de administración», resalta Suárez.

Sin embargo, admite que algunos fármacos no tienen alternativas terapéuticas en España y traerlos del extranjero es muy complicado, por lo que sí causan «repercusión en los pacientes». No obstante, esta cifra sólo repesenta el 0,33 del total las presentaciones autorizadas. Además, resalta que esta cifra ha descendido respecto a 2023.

¿Por qué faltan medicamentos?

Ante esta situación, cabe preguntarse ¿por qué faltan medicamentos? La citada farmacéutica responde que «las causas del desabastecimiento son diversas, no hay una única causa, es un problema multifactorial». Entre ellas, resalta la concentración de la producción de principio activo en una sola planta; los problemas en la fabricación de medicamentos; la escasez de materias primas; las políticas de precios de medicamentos; el incremento puntual de la demanda; e incluso, problemas en el suministro de cartonaje y etiquetado.

En este punto, resalta que «el último informe semestral publicado por la AEMPS destaca la capacidad de la planta como la causa que genera el mayor problema de suministro, seguido por el aumento de la demanda y de problemas en la fabricación no derivados de problemas de calidad».

Posibles consecuencias

Suárez manifiesta que, en general, se trata de medicamentos con alternativas y sustituibles. Sin embargo, admite que «en ocasiones cuando se trata de fármacos que no pueden ser sustituidos por el farmacéutico y se genera una mayor alarma social. Por ejemplo, cuando se trata de inhaladores, insulinas, vacunas, etc. Además, destaca que «la profesión farmacéutica ha alertado siempre del problema que supone la falta de medicamentos y que puede repercutir al paciente por ejemplo por el retraso o abandono del tratamiento, la posible aparición de efectos adversos o por ser sustituidas por alternativas no tan eficaces, etc.».

¿Qué papel representa el farmacéutico?

La experta señala que «los farmacéuticos, a pesar de no ser responsables de estas faltas de suministro, están solucionando el problema con información a los pacientes y alternativas, como puede ser la sustitución cuando es posible, o la formulación magistral en los casos que sean autorizados por la administración competente. «La prescripción por principio activo y la elección por el farmacéutico del medicamento resuelve en gran medida el problema», añade.

Para concluir, sostiene que «la principal herramienta para hacer frente es el conocimiento de los fármacos afectados, por ello la Organización Farmacéutica Colegial creó el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED)». Se trata de «un sistema de información que permite detectar en tiempo real, situaciones generalizadas de suministro irregular o inadecuado, a partir de la información relativa a los medicamentos que no hubieran sido suministrados a la Farmacia Comunitaria». Según los últimos datos en las Islas Baleares hay 251 las farmacias adherides al proyecto Farmahelp, que ayuda a las farmacias a buscar el medicamento en las farmacias más cercanas en caso que no lo tengan. De momento ha permitido resolver el 69 % de las solicitudes de medicamentos.