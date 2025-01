La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha respondido al Gobierno que el rechazo del Congreso al decreto ómnibus no es culpa de su partido y que, como tal, es el Ejecutivo quien tiene la responsabilidad de formar una mayoría que apoye sus medidas. Además, ha reclamado a Pedro Sánchez que no utilice la revalorización de las pensiones manteniendo «como rehenes» a los pensionistas.

«Esto son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Eso no es así», ha resumido la 'número dos' del Partido Popular, en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, la estrategia que según ella ha llevado a cabo el Gobierno, mezclando en un «batiburrillo» de decreto la revalorización de las pensiones o la rebaja del precio de los transportes con el regalo de «un palacete» al PNV.

Gamarra ha defendido que el PP quiere subir las pensiones, pero que no está dispuesto a que «eso tenga un precio también para las pensionistas» con «condiciones» como la vuelta al IVA normal en los productos básicos o que «los inquiokupas puedan campar a sus anchas» y se queden «el patrimonio de muchos pensionistas que hoy viven gracias a un contrato de alquiler». «Lo que ayer había era un real decreto ley en los cuales los pensionistas se convierten en rehenes y Pedro Sánchez nos lleva a todos a un chantaje. O apoyáis esto o nada, y no tiene que ser así», ha criticado, para después hacer un llamamiento al Gobierno para que haga un Consejo de Ministros extraordinario que apruebe «sólo la revalorización» de las pensiones.

«Contará con el apoyo del PP», ha asegurado. Al hilo, Gamarra ha afirmado que Sánchez «ha conformado un gobierno que no puede gobernar», y que la situación es «absolutamente insostenible» y que lo que debería hacer «es irse». Asimismo, ha recordado que Feijóo le dijo a Sánchez en su investidura que no acudiera al PP cuando le fallaran sus socios, anticipando que les fallarían, como ocurrió ayer en el Congreso.

La dirigente 'popular' también se ha referido al palacete que el Gobierno ha acordado devolver al PNV en París, que fue requisado durante el franquismo, sosteniendo que aunque apoyaron el traspaso en la época de Rajoy, hay una sentencia del Tribunal Supremo en la que estableció que no podía llevarse a cabo. «Yo lo que creo que está muy claro es que el PNV está muy nervioso porque está en declive, y su caída y su pérdida de confianza por parte de los vascos es la consecuencia de haberse echado a los brazos de Pedro Sánchez», ha atribuido Gamarra a los últimos roces del PP con los 'jetzales', para sentenciar que «no engañan a absolutamente nadie».