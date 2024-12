Junts ha metido este martes en el Senado con el apoyo del PP dos de sus enmiendas a la ley del tipo mínimo global para multinacionales, aunque la formación independentista se mantiene fiel al acuerdo alcanzado en el Congreso con el PSOE que permitió al Gobierno sacar adelante su paquete fiscal.

Se trata del segundo acercamiento en pocos días entre PP y Junts, después de que acordaran suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, una medida incorporada a la ley sobre el comercio de los derechos de emisión, cuya tramitación se encuentra ahora paralizada.

Las dos enmiendas de Junts aprobadas este martes en el pleno del Senado suponen la rebaja del IVA de los productos derivados de la leche al 4 % y la exención en el pago de las cotizaciones de trabajadores contratados que actúan como entrenadores o monitores de menores de edad en clubes, asociaciones o entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro. La primera enmienda ha salido adelante gracias a los votos del PP, mientras que la segunda ha sido mayoritariamente apoyada por la Cámara, incluidos los votos del PSOE.

«Junts no forma parte del bloque de Gobierno, Junts trabaja y defiende los intereses de los catalanes y, por lo tanto, no se equivoque nadie ni de nunca nuestros votos por descontados», ha advertido el senador de Junts, Joan Bagué, que no obstante ha asegurado que su formación respeta el acuerdo alcanzado con el PSOE.

«Se han pactado y acordado (con el PSOE) una serie de medidas y un paquete fiscal cuyo cumplimiento, y por coherencia con el contenido de lo acordado, nos obliga a votar en contra de algunas enmiendas cuyo contenido podríamos valorar positivamente», ha dicho en referencia a las enmiendas del PP que no ha apoyado. De sus palabras se deduce que no peligra el voto de Junts, que conforme a lo pactado se sumará al del resto de socios de Gobierno este jueves cuando el proyecto de ley vuelva al pleno del Congreso.

De esta forma, los cambios introducidos por el PP al paquete fiscal del Gobierno en el Senado decaerán el jueves en el Congreso, que mantendrá el texto tal y como salió de la Cámara baja, con el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones bancarias, el impuesto a los vapeadores y el aumento del IRPF a las rentas del capital superiores a 300.000 euros, entre otras cosas.