El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a solicitar en la Conferencia de Presidentes de este viernes la elaboración de un Plan Nacional contra Inundaciones, que recoja todas las zonas con peligro de inundación de España, y un fondo de financiación extraordinario de solidaridad para que se puedan recibir ayudas sin burocracia ante cualquier tipo de catástrofes.

Mazón ha recordado ante los periodistas que en el orden del día de la Conferencia de Presidentes hay cuatro asuntos, financiación, sanidad, inmigración y políticas sociales, pero la Comunitat Valenciana incorporá estas dos propuestas «urgentes» que, a su juicio, tienen que ver no solo con la dana que ha sufrido Valencia sino con «aprender» de lo que ha ocurrido. «Con la experiencia valenciana sería un grave error no haber aprendido todos y no poner desde ya los medios para que se puede evitar», ha argumentado.