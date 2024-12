Un vídeo grabado el 5 de febrero de 2019 en la Gubernatura del Estado de Oaxaca muestra una reunión a la que asistía el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y en la que también estuvo presente el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

En esta breve grabación, de apenas 12 segundos, se muestra un amplio espacio en el que se congregan una veintena de personas alrededor de una mesa en la que, según fuentes del caso consultadas por Europa Press, se abordaba un convenio de colaboración entre ese estado mexicano y el Ministerio español. Cabe recordar que el propio De Aldama señaló en su declaración voluntaria ante el juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que estuvo en ese viaje oficial de Ábalos a México y que un día antes, en un acto del PSOE en el Teatro de La Latina, el presidente del Gobierno, Pédro Sánchez, le agradeció lo que estaba haciendo y que le tenían informado.

Fuentes del caso consultadas por esta agencia de noticias ponen el foco en que esas imágenes de la reunión muestran que el presunto conseguidor de la trama se sienta a la mesa pero en un lugar apartado del ministro y en calidad de agregado comercial de Oaxaca, no como parte de la delegación española. Sin embargo, fuentes cercanas al propio De Aldama consultadas sobre esa misma reunión apuntan que él estaba en calidad tanto de agregado comercial de Oaxaca como en representación de España porque llevaba la delegación.

En la declaración voluntaria del pasado 21 de noviembre, a preguntas de su defensa, De Aldama explicó que él era agregado comercial de ese estado mexicano y tenía relación personal con Alejandro Murat, que era entonces el gobernador de Oaxaca -y que en las imágenes se sienta a la izquierda de Ábalos-. Sobre el viaje en concreto, que arrancó el 4 de febrero, explicó que además del exministro Ábalos estuvo la presidenta Ineco, Carmen Librero, asesores ministeriales, el jefe de prensa y de gabinete e incluso el propio Koldo García.

«El viaje básicamente lo organizo yo, yo pido la seguridad al Gobierno de México y hablo con los contactos que tengo en México, se le pone la seguridad al ministro con los coches y con la Policía, a lo que el embajador (de España en México) se vuelve a molestar bastante porque no entiende (...) que no lo organice la Embajada», explicó. Además, dijo que Ábalos tuvo reuniones con su homólogo mexicano, con el presidente del Senado y que además se celebraron encuentros «para que toda la tecnificación y estudio de lo que pudiera ser el Tren Maya». Habló en concreto de un convenio de colaboración para que la empresa pública española Ineco «proporcionara a México» esa tecnología.

Cabe recordar que De Aldama dijo ante el juez Ismael Moreno que ese viaje tuvo lugar un día después de que el presunto conseguidor de la trama se viera en el Teatro de La Latina con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un breve encuentro. De Aldama, en su declaración explicó que él fue por petición del exministro y de su exasesor Koldo García al acto del PSOE de 3 de febrero de 2019 donde se presentaba la candidatura de Pepu Hernández y donde se hizo una foto con el presidente del Gobierno. Aseveró que en una breve reunión en un reservado del Teatro de La Latina de Madrid fue cuando Sánchez le dijo: «Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado». Aclaró que él no participó en el acto sino que le «hacen ir a un acto (...) para hablar con el presidente».

«Porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Es decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Abalos (...) y Koldo», indicó para luego añadir que no fue un encuentro fortuito «para nada» y que la foto con Sánchez «se hace en un sitio reservado en el que solamente están» el presidente, Koldo y él. «El presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, a 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente», incide.

Sobre el asunto por el que le daba las gracias, De Aldama explicó que era por «las gestiones» que hizo con un «el tema de México». «Fue un éxito el viaje -a México-. Es decir, vinieron con un acuerdo firmado y vinieron con más proyectos encima de la mesa, como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de AENA. Entonces, para mí, no es que fuera algo probado. O sea, para mí fue un éxito», explicó. Sobre ese breve encuentro, sin embargo, Koldo García señaló en declaraciones a Europa Press que el mismo tuvo lugar «en un pasillo del teatro que da acceso a la sala» y que fue un momento «20 segundos, 15, no es más», y que no era cierto que Sánchez tuviera palabras de agradecimiento hacia De Aldama. Además, resaltó esa fotografía fue «una de las miles» que se puede hacer el presidente del Gobierno en actos de ese tipo.