El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado con rotundidad desde el Senado haber recibido o pedido 50.000 euros de la 'trama Koldo', así como tener algún tipo de relación con el supuesto conseguidor, el empresario Víctor de Aldama, investigado por la Audiencia Nacional.

«La respuesta es un rotundo no», ha transmitido Torres al comparecer este jueves en la comisión de investigación del Senado, en la que, como viene haciendo desde la declaración judicial de Aldama, ha reiterado que el imputado no ha aportado «ninguna prueba» y ha incidido en que Koldo García Izaguirre, quien habría pedido ese dinero para dárselo a Torres según el empresario, también lo ha negado. Torres ha criticado que «es una grave acusación que empaña la imagen de una persona y va contra su honorabilidad», recordando en este sentido que han presentado una demanda contra Aldama por sus afirmaciones.

El ministro ha asegurado que no tiene «ningún trato con él» y ha precisado que eso no quita que pueda aparecer una foto «con esa persona en un acto público con más personas. Lo que tengo que decir con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor Aldama, que dijo en sede judicial que tenía una relación personal conmigo, con 'Víctor Ángel'. Ni siquiera sabe cómo me llamo», ha añadido.