El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este le acusara de ser un «delincuente» y un «personaje», que él en cambio tiene «a su mujer imputada», «a su hermano imputado» y a miembros de su Gobierno imputados y aún así «no dimite».

«A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer (Begoña Gómez) imputada, a su hermano (David Sánchez) imputado, a su segundo del Gobierno (José Luis Ábalos) imputado, a su jefe o asesor (Koldo García) imputado, y no dimite, no lo sé» ha asegurado en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press.

Preguntado sobre cómo puede sustentar las acusaciones que hizo en su declaración de la semana pasada en la Audiencia Nacional, el empresario ha contestado que no sabe «qué mas» tiene que demostrar, y ha reprochado que le hayan tachado de «mentiroso», de miembro de «la TIA de Mortadelo y Filemón» o de «pequeño Nicolás».

«Ya le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás, llegarle a la sola de los zapatos a este señor. No sé qué más tengo que demostrar, pero bueno, como dije no hay ningún problema, se están aportando pruebas a la Fiscalía, hay pruebas creo que más que suficientes», ha añadido. Asimismo, ha defendido las acusaciones vertidas en la Audiencia Nacional contra miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE asegurando que «por menos de esto» se presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy y «se le echó del Gobierno» por una trama «de 200.000 euros, que además no le afectaba ni a él».

🔴 ÚLTIMA HORA | Aldama pide abiertamente la dimisión de Sánchez por sus múltiples escándalos de corrupción: «Por menos de esto a Rajoy sele hizo una moción de censura». «Me llama delincuente un tío con su mujer imputada, su hermano imputado y su segundo imputado». pic.twitter.com/MtuPGgJbMY — Unai Cano (@unaicano10) November 27, 2024

En otro orden de cosas, Aldama ha asegurado que no se ha reunido en Moncloa ni con Sánchez ni tampoco con su esposa, Begoña Gómez, aunque sí habló con ella y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, con motivo de la Organización Mundial del Turismo que se celebró en San Petersburgo 2019. «Así es, y en esa reunión, en la terraza del hotel donde nos alojábamos, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras dos personas que estaban con ella, y yo», ha detallado el presunto conseguidor, poniendo un ejemplo de lo que ocurrió esa noche «para hacerle recordar» a Gómez el encuentro.

«Hubo un momento en que ella manda a sus escoltas a la habitación y se queda con nosotros. No porque fuéramos a hablar de algo en especial, sino porque al final se estaba alargando la noche, estábamos tomando algo, la verdad es que estábamos a gusto», ha sostenido. Sobre si vio a Sánchez otro día más allá del mitin del PSOE celebrado en 2019 en Madrid, en la que se hizo una fotografía junto al presidente del Gobierno, Aldama ha dicho que se vio «ese día» y en el 60 cumpleaños del exministro de Transportes José Luis Ábalos. «Fue en una cena que celebró Ábalos su 60 cumpleaños, creo recordar, y la hizo en los restaurantes que hay en las Cuatro Torres (de Madrid). Y bueno, pues ahí vinieron varios ministros e incluso vino el presidente con su esposa», ha explicado.

Aldama ha reconocido ser «culpable» de haber pagado a funcionarios «por decirlo de alguna manera» y de no haber denunciado la trama de corrupción, si bien se ha defendido que se la ha llamado «corrupto» cuando él no soborna a nadie y que es un simple empresario que tiene «una serie de gastos». «Yo, al final, soy un empresario. El corrupto no soy yo. El corrupto es el político. Eso quiero dejarlo muy claro y creo que todo el mundo lo sabe. ¿Que yo he actuado mal y lo he hecho mal por no haberlo denunciado? Sí, obviamente, pero también yo, al final, tengo una serie de gastos, tengo una serie de estructuras, manejo una serie de gente (...) lo que quería era hacer un negocio para que me vaya mejor la vida», ha dicho.

Ha proseguido relatando que quienes le conocen pueden decir que allí donde ha ganado dinero «ha ayudado a gente», y ha puesto como ejemplo el dinero dado al Club Deportivo Zamora, «un club totalmente deficitario» al que todos los años «metía dinero» para que no desapareciera. Por ese motivo, le parece «increíble» de todo lo que se la ha tachado con «todo» lo que ha hecho «para este país» y con todo lo que «ha logrado», para que finalmente se le vea «como el corrupto o el que ha pagado a funcionarios».

Por otra parte, ha insistido en que pagó 250.000 euros en comisiones a Ábalos y otros 100.000 euros a su asesor, Koldo García, por la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero que, además, el exministro llegó a recibir otros casi 400.000 euros y otras «cosas varias» o «rutinarias» que pedía. Después ha cargado contra el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, porque tras ser preguntado si recibió del empresario una comisión de 15.000 euros respondió que no había visto en su vida a Víctor de Aldama.

«Pues si estás tan indignado, directamente dices que no. Este señor no dijo que no. Este señor empezó a dar explicaciones raras y hasta que va la cuarta pregunta que le vuelven a preguntar, ya dice 'obviamente no me ha dado nada', porque no lo dice desde el inicio», ha añadido. También ha recordado que estuvo reunido con la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hasta en cuatro ocasiones, pero no para el asunto de hidrocarburos, sino para un asunto de la España vacía que salió adelante con otra empresa.

Preguntado sobre si Begoña Gómez estuvo en esos encuentros, Aldama ha respondido que la esposa del presidente del Gobierno «fue a una de esas reuniones» pero en la que no estuvo él, si bien también versaba de la España vacía. Por último, ha asegurado que coincidió en una videoconferencia con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aunque no intercambió palabras con ella, pero que si dio una comisión de 25.000 euros a su jefe de Gabinete, Carlos Moreno. Según ha detallado, Moreno le hizo «un favor» a Koldo García y este, «por quedar bien» o porque «este señor le seguiría haciendo favores», le dijo: «oye, vamos a darle esto a Carlos, que es nuestra beneficencia». Entonces, el jefe de Gabinete de Montero «accede a ello» y se le entrega la comisión.