El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado nueve seísmos desde la tarde del viernes en El Hierro, el de mayor intensidad un movimiento que alcanzó la magnitud 3.0 mbLg a 30 kilómetros de profundidad al oeste del municipio de Frontera.

El primero de estos seísmos se registró a las 16:05 hora canaria del viernes con una magnitud 2.6 mbLg, también a 30 kilómetros de profundidad y al suroeste de Frontera.

A este le siguió a las 17:30 horas del viernes otro movimiento de 2.8 mbLg a 33 kilómetros de profundidad y al oeste del mismo municipio herreño, que a continuación registró otro seísmo de magnitud 2.6 a 30 kilómetros de profundidad 26 minutos después.

A las 19:01 del viernes se localizó otro movimiento de magnitud 2.3 a 36 kilómetros de profundidad, e igualmente al oeste de Frontera. El siguiente seísmo se registró a 37 kilómetros de profundidad al oeste de El Pinar y alcanzó la magnitud 2.8.

Los siguientes cuatro movimientos sísmicos se localizaron nuevamente al suroeste u oeste de Frontera con magnitudes 3.0; 1.5 (este a 15 kilómetros de profundidad); 2.5 y el último, de 2.2, detectado a 33 kilómetros de profundidad a la 01:23 horas de este sábado.

Al respecto, el director del IGN en Canarias, Ithaiza Domínguez, ha señalado en declaraciones a EFE que en esta zona se ha detectado sismicidad en los últimos 10 años, desde la crisis eruptiva registrada en El Hierro en 2014.

En esta zona se localizan del orden de 50 terremotos al año a entre 10-15 y 30 kilómetros de profundidad al oeste de la isla, ha precisado Domínguez.

Por ello ha señalado que no es la primera vez que se detecta una serie de seísmos «relativamente densa» pero ha puntualizado que lo preocupante sería que se registrasen decenas o cientos de terremotos a la hora, porque esto sí podría indicar una intrusión magmática.

En principio la serie de seísmos registrada en las últimas horas no tiene mayor repercusión y no se ha detectado ninguna otra anomalía, ha explicado el director del IGN en Canarias, quien no obstante subraya que se realiza un seguimiento «de cerca» por si la actividad sísmica cambiase.