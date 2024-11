La Fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Teresa Gisbert, ha expresado su preocupación por el aumento de delitos contra la libertad sexual entre los menores, especialmente los protagonizados por niños de 13 años y de edades inferiores.

Durante un encuentro informativo en el Día Mundial de la Infancia con el presidente de Unicef, Gustavo Suárez-Pertierra, la fiscal de menores ha reclamado formación en el derecho a la igualdad y otros valores para que los menores no acudan a la pornografía a conocer cómo se supone que son las relaciones sexuales.

«Nos preocupa muchísimo el aumento de delitos contra la libertad sexual de las niñas fundamentalmente y adolescentes que son víctimas tanto agresiones, abusos sexuales, trata de niñas, etcétera», ha expuesto Gisbert, quien ha lamentado que «por una falta de formación en valores en este momento, el niño o la niña de 8 o 10 años aprenda lo que es una supuesta relación sexual a través de la pornografía».

Y sobre todo, ha incidido en el incremento de los casos entre niños que no han cumplido los 14 años, como «un niño de 13 años que fuerza a una compañera de colegio a tener una relación no consentida». «Lo primero como fiscal son las víctimas, pero ese niño necesita una intervención inmediata y esa intervención tengo que reconocer que desde el punto de vista de protección, que es la única medida que se puede adoptar, es muy difícil», ha reconocido la fiscal. Como valenciana, ha reclamado todo el apoyo en la recuperación de las zonas afectadas por la dana.

«No es casualidad que de los fallecidos la inmensa mayoría sean los más vulnerables, las personas mayores y las niñas y los niños». «En este Día de la Infancia me gustaría resaltar que ser niño es una profesión peligrosa, eso está claro, ¿pero de quién es la culpa? Pues nuestra, evidentemente los niños y las niñas no viven aislados, no están en burbujas, viven en una sociedad y copian los modelos de la sociedad; esa falta de valores que tenemos nosotros actualmente y que no sabemos trasmitirles, son fundamentales para sus acciones posteriores», ha concluido.