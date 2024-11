El PP ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar por «cálculo político» tras la DANA y de no poner todos los recursos a su alcance, al no declarar inmediatamente la emergencia nacional. Además, ha arremetido contra la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por «mentir» ante el Parlamento Europeo y por no emprender inversiones e infraestructuras que, a su entender, habrían «aminorado» el impacto de la inundación.

«Este martes Teresa Ribera mintió. Es triste, pero nos preguntamos en qué estaba el Gobierno durante las dos horas y media más críticas del fatídico 29 de octubre, mientras el caudal del barranco del Poyo pasaba de 44 metros cúbicos por segundo a más de 1.700», ha declarado el diputado del PP César Sánchez Pérez, que ha representado al Grupo Popular durante la comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres para explicar la actuación del Ejecutivo tras la DANA. Sánchez ha asegurado que Ribera, en su examen en la Eurocámara «para el que tanto ha estudiado que incluso ha abandonado a los españoles», dijo que las «alertas se enviaron a tiempo» cuando, a su juicio, hay un «vacío de comunicación de la Confederación Hidrográfica del Júcar entre las 16.13 y las 18.43 horas» de ese 29 de octubre. De hecho, ha criticado que tras dos horas de «silencio» no hubiera «ni una llamada de teléfono» sino un «simple correo electrónico al Centro de Coordinación de Emergencias». César Sánchez, que ha expresado su solidaridad con las familias afectadas, ha arrancado su discurso en el Pleno asegurando que el PP ha tratado de «mantener alejada la discusión política» pero ha dicho que con el Gobierno de Pedro Sánchez «una vez más, no ha sido posible». Así, el dirigente del PP ha acusado al presidente del Gobierno y sus ministros de tratar de «eludir sus responsabilidades», ya que, a su entender, «se han dedicado a atacar la gestión del Gobierno» de Mazón, «pagando campañas en redes sociales». «Hay errores políticos, hay errores humanos. Y luego hay cálculo político para convertir una tragedia natural y humana en una oportunidad», ha denunciado. Además, ha censurado que ni el jefe del Ejecutivo ni la ministra para la Transición Ecológica estén compareciendo hoy en el Congreso. «Son ellos, y no usted quienes deberían estar aquí dando explicaciones esta mañana», ha espetado a Torres, al que ha acusado de no tener «credibilidad» por «mentir» en su primera comparecencia pública tras la DANA y porque «hoy todavía hay familias en La Palma viviendo en containers esperando las ayudas». El diputado del PP ha dicho que hay que «contarle la verdad a los españoles», con «hechos objetivos», ya que, según ha dicho, la Generalitat valenciana «actuó con los datos que le facilitaban los organismos dependientes del Gobierno»: la AEMET daba las previsiones de lluvias y la Confederación del Júcar aportaba los datos sobre los caudales. «Es importante clarificar quién gestionaba la información de esta catástrofe», ha resaltado. Además, ha criticado que los responsables estuvieran el día de la DANA fuera de España, con Pedro Sánchez «en la India», la vicepresidenta Ribera «en Bruselas», el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «en Colombia» o «la directora de Protección Civil en Brasil». Noticias relacionadas Salud Pública confirma dos casos de leptospira tras las inundaciones en Valencia Más noticias relacionadas También ha censurado que esa tarde del 29 de octubre el Gobierno, a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no declarase «la emergencia nacional cuando además se sabía de riesgo de rotura de la presa de Forata». «¿De verdad creen que lo que pasó en los pueblos de Valencia o en Letur no era un escenario propio para una emergencia nacional?, se ha preguntado. A su entender, el Gobierno de Pedro Sánchez »dimitió de sus responsabilidades y abandonó a los valencianos la misma tarde del 29 de octubre por no declarar la emergencia nacional«. »Nos preguntamos cuántos recursos y cuánta ayuda no ha llegado a la comunidad valenciana por no haber declarado aquella tarde la emergencia nacional«, ha resaltado. Por eso, ha recalcado que »no ha fallado el Estado« sino que ha »fallado el Gobierno de Sánchez«. Según ha relatado, »falló antes del 29 de octubre desestimando infraestructuras necesarias para proteger a la población de los impactos de las inundaciones, acentuadas por el cambio climático«. Así, ha criticado la »falta de infraestructuras hidráulicas para proteger a la población de catástrofes como esta DANA« o »las inversiones en la Cuenca del Poyo desestimadas« por el Gobierno de Pedro Sánchez por »instrucciones« del Gobierno socialista de Ximo Puig. También ha aludido a »la ausencia absoluta de tecnología ya existente en otras demarcaciones en España« y ha citado por ejemplo el sistema de alerta temprana. A este respecto, ha indicado que Ribera dijo este martes en Bruselas que hay que »reforzar los sistemas de alerta y prevención« y ha subrayado que en el caso de la demarcación del Júcar lo que debería haber hecho es ponerlos en marcha porque »en seis años« no lo hizo. También se ha quejado de la limpieza de los cauces que han denunciado los alcaldes. »A la vista de esta información solo nos queda concluir que a la señora Ribera le correspondía haber paliado los efectos de esta tragedia, como responsable de las inversiones en la gestión de los ríos, como responsable de la prevención de inundaciones y como responsable de las alertas climáticas«, ha sentenciado. Tras asegurar que »hay muchas preguntas en relación con la gestión del Gobierno« de Sánchez tras la DANA, ha criticado que no se haya atendido la petición de 30.000 millones que ha hecho el Gobierno de Mazón para la reconstrucción sino solo »la mitad de lo necesario« y que »la mayoría del dinero« que se ha ofrecido sea »con créditos ICO que tendrán que devolver los valencianos«. »Nos preguntamos si el Gobierno de España ha puesto todos los recursos a su alcance (...). Nos preguntamos si es lógico que el Ejército llegue tarde en una situación así. Nos preguntamos si se puede justificar que se haya rechazado la ayuda internacional«, ha resaltado. El diputado del PP ha afirmado que los valencianos van a llevar grabado »a fuego« en su »corazón« la »triste contestación del presidente del Gobierno« diciendo que »si necesitan más recursos, que los pidan«. »Los recursos no son de ningún Gobierno. Los recursos son de los españoles. Y se le ha negado a los valencianos lo que es suyo", ha finalizado.