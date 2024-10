La exdiputada de Más Madrid en la Asamblea Loreto Arenillas -quien fuera jefa de Gabinete de Íñigo Errejón- ha anunciado que denunciará ante la Comisión de Garantías de Más Madrid el «abuso de poder» que cree que ha desplegado la Ejecutiva contra ella y no descarta acudir a los tribunales. Así lo ha trasladado en una carta en sus redes sociales después de la rueda de prensa conjunta de las tres coportavoces de la formación -Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre- este lunes en la que han limitado las responsabilidades políticas a Arenillas, descartado nuevas dimisiones, y asegurado que ella actuó «de espaldas» a la organización.

«En las próximas horas presentaré una denuncia formal por vulneración grave de los estatutos ante la Comisión de Garantías de Mas Madrid, que espero se active con rapidez y trabaje con independencia, sin renunciar a acudir a los tribunales», traslada Loreto Arenillas, quien ha afirmado que el viernes la dirección del partido difundió «información falsa» sobre su comportamiento que se habría replicado en la rueda de prensa del este lunes. Ha exigido su derecho a la defensa ante el «abuso de autoridad» de la dirección porque la «suspensión cautelar» de las responsabilidades orgánicas en la formación -responsable de Coordinación- mientras se investigan los hechos o la exigencia de un acta «debe requerirla el comité de garantías, el único con competencias para hacerlo».

«Las coportavoces, el equipo de coordinación o la dirección del grupo parlamentario no tienen esta competencia», ha zanjado. Así, ha advertido de que se niega a «aceptar el repugnante linchamiento» al que considera estar siendo sometida en los «medios de comunicación desde la más absoluta indefensión con las consecuencias personales y familiares que esto está conllevando».

«Exijo que se investiguen, según los procedimientos internos, los hechos de los que se me acusa, desde la independencia y desde la presunción de inocencia, porque solo la verdad nos ayudara a mejorar nuestros comportamientos internos y recuperar, en lo posible, la confianza perdida con tantas y tantas mujeres. La verdad sí importa, es la única que genera justicia y reparación», ha remarcado.

Ha remarcado que «lejos de encubrir» ella informó, ha vuelto a señalar a Manuela Bergerot y ha ampliado el círculo de personas que tenían conocimiento del caso a otros miembros de la dirección del partido. «Como las portavoces han reconocido en la rueda de prensa de hoy, no tienen constancia de ningún encubrimiento porque no lo ha habido», ha lanzado.

Loreto Arenillas ha pedido disculpas por cómo actuó y ha afirmado que «desconocía por completo los testimonios y agresiones a mujeres que estos días están apareciendo». «Estoy en shock ante dichos testimonios y quiero mandar mi apoyo a aquellas mujeres que se han visto agredidas. Pero un abuso no se tapa con otro. Yo, no solo niego los hechos por lo que se me pide el acta de diputada y se me separa de mis cargos orgánicos, defiendo que actué con corrección, dentro del error que supuso que las responsables no activasen los protocolos internos», ha zanjado.