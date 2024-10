Branded Content Binter: La Aerolínea Regional del Año que eligió Mallorca para saltar al mercado nacional En mayo de 2018, Binter daba un giro a su modelo de negocio y apostaba por los vuelos nacionales. Mallorca fue, junto con Vigo, su primer destino y, desde entonces, no ha parado de crecer. La Asociación Europea de Aerolíneas Regionales (ERA) acaba de concederle los premios Airline of the Year y Regional Connectivity Award