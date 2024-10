El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha respaldado al Fiscal General del Estado porque cree que «ha hecho su trabajo, perseguir al delincuente», y ha apuntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo su dimisión y señalando que pudo haberse beneficiado de la actividad de su pareja.

Sánchez ha apoyado a García Ortiz en rueda de prensa en Bruselas después de que el Tribunal Supremo haya decidido abrirle una investigación por presunta revelación de secretos en relación con la causa por presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso. El jefe del Ejecutivo ha dicho que el Gobierno respeta la decisión del Tribunal Supremo pero ha reiterado el apoyo a la acción del Fiscal General ya expresado por otros miembros del Gobierno y lo ha justificado.

«Ha hecho su trabajo. Ha hecho lo que tenía que hacer, perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo», ha recalcado antes de subrayar que es necesario recordar el origen de todo este asunto. Un origen que ha explicado señalando que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, difundió un bulo «para situar la mentira del lado de la Fiscalía General del Estado».

A su juicio, lo que hay que preguntarse es cuándo el PP va a pedir explicaciones y exigir responsabilidades a la presidenta de Madrid, que ha insistido en recordar que es pareja «de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, que se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia». «Y, presuntamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente», ha apostillado.

Sánchez ha vuelto a pedir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exija responsabilidades políticas a su «jefa», Ayuso, que deben pasar por su dimisión. Al no haberlo hecho hasta ahora, ha manifestado que no puede aceptar lecciones del principal partido de la oposición cuando habla del caso Koldo porque el PSOE adoptó decisiones contundentes contra el ministro José Luis Ábalos. «Esta doble vara de medir, esta ley del embudo, me parece que no se sostiene», ha añadido.