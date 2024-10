La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán ha dicho este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez que están «acorralados» por la corrupción y «saben que van a caer» y les ha preguntado si «van a dejar de extorsionar a la justicia y asumir la realidad o van a morir matando». Millán ha hecho esta advertencia durante su intervención en la sesión de control parlamentaria, en la que ha preguntado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños: «¿Hasta dónde llega la corrupción del Gobierno?».

La diputada de Vox ha identificado al gabinete de Sánchez con la «mafia calabresa» y a la sede del PSOE de la calle Ferraz como su «base de operaciones». Bolaños le ha replicado que el Gobierno siempre colabora con la justicia y actúa con «contundencia y transparencia» frente a la corrupción y ha acusado a Vox de «copiar las técnicas del PP de las falsedades y de intentar siempre enfangar toda la vida pública». El titular de Presidencia ha deseado además a Millán que no tenga el futuro de sus dos predecesores en la portavocía de Vox, que dejaron de serlo «por pedir algo de transparencia a su formación ultraderechista».

A su vez, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha cerrado la puerta a apoyar una moción de censura del PP contra el presidente del Gobierno, asegurando que su formación no forma parte «de ningún bloque español» y que lo único en lo que están interesados es «en Cataluña y los catalanes». Después de que el martes la presidenta de Junts, Laura Borràs, dijera en un primer momento -para rectificar horas después- que su partido no descarta «ningún escenario», tampoco el de votar 'sí' en una moción de censura del PP para echar a Sánchez, Nogueras ha afirmado este miércoles que su partido «no está en ningún saco» por mucho que «haya mucho interés de un lado y a otro» de colocar a los de Carles Puigdemont en un bloque.

Nogueras en el Congreso. Foto: Efe.

«Creo que hemos sido muy claros. Nosotros no estamos aquí. La respuesta es no (...) Nosotros no formamos parte de ningún bloque español. A nosotros lo que nos interesa es Cataluña y los catalanes», ha explicado la portavoz de Junts en la Cámara Baja al ser preguntada en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, sobre si apoyaría una moción de censura al Gobierno. Nogueras ha recordado que Junts demuestra en sus votaciones «dónde está», y ha puesto como ejemplo no tienen ningún compromiso de «estabilidad» con el Gobierno y que el acuerdo suscrito con el PSOE en Bruselas recoge que cada iniciativa «se negocia pieza a pieza», sin que en ningún momento el partido independentista se comprometa a apoyarla.

Por contra, quienes sí «han negociado siempre», según la dirigente de Junts, son los dos bloques que forman PSOE y PP. «Para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PSOE negoció con el PP. También para sacar adelante el Real Decreto de los Fondos Europeos. El PSOE negoció con PP para quitar la alcaldía a Xavier Trías (Junts), que ganó las elecciones en Barcelona», ha enumerado.

Cuestionada sobre por qué vicesecretario del PP Elías Bendodo dijo en una reunión a puerta cerrada en el Senado con cargos municipales del partido que «es muy posible» que el Gobierno saque adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Nogueras ha respondido: «Pues el señor Bendodo debe tener más información que nosotros». Así, la portavoz de Junts en el Congreso ha negado que su partido esté negociando con el Gobierno las cuentas públicas, y que en cambio lo único que hay por el momento encima de la mesa es la senda de estabilidad. Para apoyarla, eso sí, el Gobierno tiene que presentar «una propuesta que mejore las condiciones en Cataluña».