El exministro socialista José Luis Ábalos ha rechazado mostrarse sorprendido por la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de imputarle por su presunta implicación en el 'caso Koldo' ya que considera que «era de esperar», pero en todo caso ha reiterado que él no forma parte de «ninguna trama». Este jueves se ha conocido el último informe de la UCO en el que se achaca al ex ministro un «papel relevante» en la presunta trama del 'caso Koldo' y pide que sea imputado. El juez del caso ha pedido confirmar si sigue siendo diputado, lo que hace más previsible su imputación.

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la entonces la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haría una visita privada a España y que le había pedido verse «discretamente», así como de que el jefe del Ejecutivo no puso «pegas», según recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil referido al 'caso Koldo' y al que ha tenido acceso Europa Press.

«Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empreas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda», reza el mensaje enviado por Ábalos a Sánchez, del que consta una captura de pantalla en el informe de la UCO.

El Instituto Armado explica que Ábalos remitió a su entonces asesor personal, Koldo García, esta captura de pantalla en la cual «el ex ministro se ponía en contacto con el presidente del Gobierno». «De esta forma, Ábalos informa al presidente de la realiación de la visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela», resume la UCO. Tras el envío de esta captura de pantalla, Koldo contesta: «Cuánto te quiero», a lo que Ábalos responde: «Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas». De esta manera, indica la UCO, «se aprecia, cómo a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy».