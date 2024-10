El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que en este momento no hay previstos nuevos vuelos para evacuar a españoles de Líbano, después de dar por concluida la operación ayer con un segundo avión en el que quedaron «plazas libres».

«Se dio la oportunidad a todo el mundo que quiso salir y como vimos que el segundo avión no se llenaba, dimos por concluida la evacuación», ha explicado el ministro en una entrevista en Antena 3 después de que ayer llegaran los dos aviones con casi 250 personas, la mayoría españoles, pero también de otras nacionalidades.

Eso no quiere decir, ha añadido Albares, que si las circunstancias lo aconsejaran se pudiera planificar otro avión, insistiendo en que todavía hay tres vuelos semanales que conectan Beirut con Madrid y barcos que hacen rutas con otros países, que permiten llegar a Europa. Ante las quejas de algunos españoles que no han podido coger ninguno de esos dos vuelos puestos a disposición por el Ejecutivo por no haber sido avisados con suficiente antelación, según ellos, Albares ha asegurado que a todos los nacionales que quisieron salir se les dio la opción de hacerlo y que contactaron con «absolutamente todos» los que figuraban en la base de datos de la Embajada y el consulado.

En este sentido, ha recalcado que cualquier español que permanezca en Líbano y que por el motivo que sea no esté inscrito en las dependencias consulares, que se ponga en contacto con éstas, subrayando que siguen trabajando con todos los españoles que han decidido permanecer en el país para que tengan «la máxima protección».

Sobre el viaje del Rey Felipe VI a Jordania, que finalmente se ha reducido a dos días y sin la presencia de la Reina Letizia, por la situación de escalada bélica en la región, Albares ha señalado que la Embajada en Amán ha confirmado a Exteriores que se dan las «condiciones de seguridad para realizarlo». Y ha dejado claro que tanto el formato inicial del viaje como el actual, así como las fechas escogidas «fueron decididas por la Casa Real sin ningún inconveniente por parte del Gobierno». De este modo, ha respondido a algunos comentarios que ha tildado de «malintencionados» aparecidos «en algún oscuro digital», que acusaban al ministro de haber forzado este viaje, que empieza mañana, pese al escenario de guerra que se ha desatado en la zona.