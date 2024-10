El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dicho que espera que el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis 'Alvise' Pérez «acabe en la cárcel» que «es donde deben estar los delincuentes» tras haber admitido que aceptó cobrar 100.000 euros en efectivo y sin factura al empresario Álvaro Romillo como «honorarios privados» para «poder tener más ahorros» y no enriquecerse con su actividad política.

El ministro ha recordado la frase «hueles a cárcel» que Alvise ha utilizado en más de una ocasión contra adversarios políticos en redes sociales y ha asegurado que «él sí huele a cárcel». «¿Dónde merecen estar los delincuentes? En la cárcel», se ha respondido en una entrevista este lunes en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. A su juicio, no es lo mismo cobrar 100.000 euros para una campaña electoral a cambio de legislar en favor de la persona que te da ese dinero, que no cobrar un trabajo con factura.

«Uno es una irregularidad administrativa (...), lo otro es un delito grave», ha sentenciado. «Espero que recoja lo que ha sembrado este personaje. Bastante daño le ha hecho a este país», ha añadido, insistiendo en que «gente como esa no merece representar a nadie». En un vídeo publicado en Telegram, Alvise se declaró «culpable» como «autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo» y por haber ejercido, según ha denunciado, su «legítima defensa» contra «el terrorismo fiscal del Estado».

«Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y a veces cobrar una actividad ilegal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que queda», reprochó . El eurodiputado, que tildó al Ministerio de Hacienda como «mafia», confirmó que cobró del empresario Álvaro Romillo 100.000 euros «sin factura» y «para poder tener más ahorros» y no enriquecerse con su actividad política, tal y como prometió en la campaña electoral de las elecciones europeas, según dijo.

En otro orden de cosas, el ministro ha sido preguntado por la decisión de la Audiencia de Madrid que ha aplazado su deliberación porque no tiene el recurso en el que Begoña Gómez pide el archivo del procedimiento, a lo que Puente ha respondido criticando la resolución del juez que, según ha dicho, no ha visto en su «vida». «Da la sensación de que efectivamente hay una investigación prospectiva que abarca un periodo temporal determinado y a todas las actividades de una persona concreta. Y eso, sinceramente, es que no es que esté vetado en nuestro derecho penal, es que no tiene un pase», ha apostillado.

En este punto, ha sacado a relucir que no haya un juzgado en Madrid que «no haya querido ir un poco más allá» para investigar las muertes en las residencias madrileñas durante la pandemia del Covid-19 pero que sí estén investigando «a una señora por si el software (...) se lo ha apropiado», en referencia a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno «Estamos viendo una investigación que no tiene ni pies ni cabeza sobre hechos que tienen una trascendencia pública nula frente a un asunto de una gravedad tan enorme que no ha encontrado cómo en ningún juzgado de Madrid», ha señalado.