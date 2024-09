La mayoría absoluta del PP en el Senado ha impedido que saliera adelante este miércoles en el Pleno de la Cámara Alta una iniciativa de Sumar para implantar normativas europeas y estatales con el objetivo de restringir la venta de viviendas a personas extranjeras en territorios «manifiestamente tensionados por la actividad turística» como son las Islas Baleares.

El senador balear de Sumar, Juanjo Ferrer, había presentado esta iniciativa en la Cámara Alta para facilitar el acceso en territorios tensionados como Baleares. En su exposición de motivos, apuntaba como uno de los principales problemas a las viviendas de lujo y la compra-venta extranjera de estas casas. En el texto habla de buscar la manera para poder restringir o limitar de algún modo la vivienda a extranjeros en zonas tensionadas por el turismo como es el caso de Baleares.

Este ha sido uno de los principales motivos con los que el PP ha argumentado su rechazo a esta iniciativa de Sumar en el Senado, a la vez que ha puesto en valor las políticas de la presidenta 'popular' de Baleares, Marga Prohens, en materia de vivienda. «El problema que tenemos en Baleares es de viviendas de 120.000, 150.000, 200.000 o 300.000 euros. Ese es el problema de la vivienda en las Islas Baleares y no engañen con sus medidas de izquierda radical», ha proclamado la senadora del PP por Baleares María Salom.

Del mismo modo, la senadora 'popular' también ha culpado de estos problemas al «comunismo» que, según ha dicho, está dentro del Gobierno, poniendo el foco en la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo ya que, a su juicio, está generando «inseguridad jurídica» y que los propietarios no pongan su vivienda para alquilar. En cualquier caso, el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta para adelantar su rechazo a esta moción - iniciativa no legislativa -, por lo que no saldrá adelante.