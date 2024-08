El exconseller de Cultura y diputado de Junts en el Parlament, Lluís Puig, ha indicado que el expresidente de la Generalitat le pidió no acompañarlo en su regreso: «Es uno de los momentos en los que más me ha costado obedecer al presidente Puigdemont. Nos pidió que hiciéramos el favor de no acompañarle, porque él asumía el riesgo que comportaba todo ello».

En una entrevista de este miércoles en 'Vilaweb' recogida por Europa Press, ha relatado que una vez analizada la logística de lo que podía pasar, cercioraron que «la entrada ya era complicada, pero si de alguna manera había que salir, con uno era lo suficientemente difícil, y con dos o tres era imposible». También ha apuntado que Puigdemont les pidió que continuasen siendo «una voz libre en el exilio» en el caso que fuese detenido, y al preguntársele por si sabía lo que iba a pasar el jueves pasado, lo ha negado, pero ha admitido que la huida del expresidente era una de las opciones contempladas. «Él estaba convencido de que le dejarían entrar en el Parlament y hablar en él. Y luego, evidentemente, no habría podido escapar. Esto es lo que teníamos claro y asumido», ha afirmado Puig, que ha valorado positivamente el episodio, ya que cree que ha reavivado los ánimos de los independentistas, en sus palabras. Respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía, ha opinado que es inaudito, textualmente, que los jueces se resistan a aplicar la ley dos meses después de su aprobación, y ha reprochado al Gobierno que es «más inaudito aún que callen y no hagan nada» al respecto. Miquel Sàmper Al preguntársele por el nombramiento de su hasta entonces abogado, Miquel Sàmper, como conseller de Empresa y Trabajo en el nuevo Govern del presidente Salvador Illa, ha dicho que lo supo por la prensa y enseguida le escribió para que le llamase. «Estaba claro, y así me lo reconoció, que su nuevo cargo era incompatible con llevar ninguna causa judicial», ha explicado el exconseller, que ha indicado que a partir de ahora el abogado y exdiputado de Junts Jaume Alonso Cuevillas asumirá su defensa.